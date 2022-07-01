Сім топових спідниць літа-2022: як вибрати фасон під свою фігуру (фото)
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Літня мода цього року пропонує спідниці різних довжин та кольорів
Спідниця – незамінний атрибут літнього гардеробу. Цього сезону в моді як спідниці з принтами, так і однотонні варіанти. Щоб вибрати актуальну модель, важливо запам’ятати кілька трендів літа-2022. Правильно підібрана спідниця підкреслює переваги вашої фігури та приховує недоліки.
Як пише "Телеграф", про наймодніші спідниці цього літа розповіла стилістка під ніком watchingukraine в Instagram. За її словами, є нюанси, на які слід звернути увагу, щоб правильно обрати спідницю.
Як підібрати спідницю за типом фігури. Поради стилістки
Фасон:
- Прямий крій підійде всім.
- Спідниці з вертикальним вирізом візуально витягнути силует і додадуть стрункості.
- Коригувати стегна можна за допомогою більш щільної тканини, наприклад, деніму або щільного котону.
Довжина:
- Міні візуально подовжує ноги
- Якщо надягаєте міді, то край спідниці не повинен закінчуватися на товстій частині ікри.
- Максі не вкорочує зріст, силует залежить від посадки, розрізів і крою.
Принт:
- Якщо носите великі розміри – вибирайте масивніші принти.
- Для тендітніших фігур підійде і дрібний принт.
Які спідниці в моді влітку-2022
Є щонайменше сім тенденцій, які вкажуть на актуальність спідниці. Так, у тренді тримаються як світлі джинсові спідниці, так і вироби із класичного деніму.
Мінімалістичний стиль доречний будь-якої пори року, якщо відповідає вашому смаку. Тим, хто хоче додати яскравості, сподобаються актуальні принти.
Ультрамодний варіант — спідниця-теніска, яка підкреслить ноги.
Актуальні в цьому сезони спідниці різних довжин, чи то максі або міні.
Раніше "Телеграф" розповів, який одяг вибрати у спеку, щоб було і зручно, і стильно.