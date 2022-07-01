Сім топових спідниць літа-2022: як вибрати фасон під свою фігуру (фото)

Літня мода цього року пропонує спідниці різних довжин та кольорів

Спідниця – незамінний атрибут літнього гардеробу. Цього сезону в моді як спідниці з принтами, так і однотонні варіанти. Щоб вибрати актуальну модель, важливо запам’ятати кілька трендів літа-2022. Правильно підібрана спідниця підкреслює переваги вашої фігури та приховує недоліки.

Як пише "Телеграф", про наймодніші спідниці цього літа розповіла стилістка під ніком watchingukraine в Instagram. За її словами, є нюанси, на які слід звернути увагу, щоб правильно обрати спідницю.

Як підібрати спідницю за типом фігури. Поради стилістки

Фасон:

Прямий крій підійде всім.

Спідниці з вертикальним вирізом візуально витягнути силует і додадуть стрункості.

Коригувати стегна можна за допомогою більш щільної тканини, наприклад, деніму або щільного котону.

Довжина:

Міні візуально подовжує ноги

Якщо надягаєте міді, то край спідниці не повинен закінчуватися на товстій частині ікри.

Максі не вкорочує зріст, силует залежить від посадки, розрізів і крою.

Принт:

Якщо носите великі розміри – вибирайте масивніші принти.

Для тендітніших фігур підійде і дрібний принт.

Які спідниці в моді влітку-2022

Є щонайменше сім тенденцій, які вкажуть на актуальність спідниці. Так, у тренді тримаються як світлі джинсові спідниці, так і вироби із класичного деніму.

Актуальні спідниці світлих відтінків

Джинсова спідниця — мастхев

Мінімалістичний стиль доречний будь-якої пори року, якщо відповідає вашому смаку. Тим, хто хоче додати яскравості, сподобаються актуальні принти.

Лаконічні та самодостатні образи

Принти теж модні

Ультрамодний варіант — спідниця-теніска, яка підкреслить ноги.

Цікавий фасон на літо

Актуальні в цьому сезони спідниці різних довжин, чи то максі або міні.

Довжина максі

Сміливі рішення

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