Топ-9 трендових суконь цього літа: вибрати лише одне неможливо (фото)

Велика кількість моделей і фасонів літніх суконь вражає

Сукня – обов’язковий елемент літнього гардеробу будь-якої модниці. Зараз у тренді як фасони суконь із вирізами, так і етнічні мотиви. Тенденції настільки симпатичні та практичні, що хочеться купити по сукні на кожен випадок. Розібратися у трендах допоможе проста модна шпаргалка.

Як пише "Телеграф", про модні сукні літа-2022 докладно розповів стиліст Матвій Калугін у Instagram. За його словами, цього сезону варто придивитися як мінімум до 9 трендових варіантів суконь.

Сукня-кімоно – жіночний варіант, а до того ж – зручний у спеку.

Яскраво та лаконічно

Фасони з об’ємним рукавом тримаються у тренді. Така сукня додасть легкості до повсякденних образів.

Акцент на рукавах

У моді сукні з вирізами: акцент на талії, плечах, спині або зоні декольте. Ви не залишитеся непоміченою у такому вбранні.

Спокусливі образи

Оригінальні фактури – макраме та кроше – ультратренд цього літа.

Супертренд цього літа

Корсети підкреслять верхню частину фігури, такі сукні відмінно підійдуть для особливих випадків.

Корсетні сукні збільшать градус стилю

Залишаються актуальними етнічні мотиви.

Українська вишивка у моді

Якщо хочете яскраве плаття, то приміряйте моделі з психоделічним принтом.

Для екстравагантних луків

Вже літня база – сукня-сорочка. Стане в нагоді для безлічі луків.

Базова літня сукня

Модне драпірування на сукні додасть вишуканості та допоможе приховати зайвий об’єм.

Вишукано й стильно

Раніше "Телеграф" розповів, які шорти в моді цього літа і який одяг найкраще одягати у спеку.