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Топ-9 трендових суконь цього літа: вибрати лише одне неможливо (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Ну яке літо без сукні?
Ну яке літо без сукні?

Велика кількість моделей і фасонів літніх суконь вражає

Сукня – обов’язковий елемент літнього гардеробу будь-якої модниці. Зараз у тренді як фасони суконь із вирізами, так і етнічні мотиви. Тенденції настільки симпатичні та практичні, що хочеться купити по сукні на кожен випадок. Розібратися у трендах допоможе проста модна шпаргалка.

Як пише "Телеграф", про модні сукні літа-2022 докладно розповів стиліст Матвій Калугін у Instagram. За його словами, цього сезону варто придивитися як мінімум до 9 трендових варіантів суконь.

Сукня-кімоно – жіночний варіант, а до того ж – зручний у спеку.

Сукня-кімоно
Яскраво та лаконічно

Фасони з об’ємним рукавом тримаються у тренді. Така сукня додасть легкості до повсякденних образів.

Сукні з об’ємним рукавом
Акцент на рукавах

У моді сукні з вирізами: акцент на талії, плечах, спині або зоні декольте. Ви не залишитеся непоміченою у такому вбранні.

Сукні з вирізами
Спокусливі образи

Оригінальні фактури – макраме та кроше – ультратренд цього літа.

Сукні макраме та кроше
Супертренд цього літа

Корсети підкреслять верхню частину фігури, такі сукні відмінно підійдуть для особливих випадків.

Корсетні сукні
Корсетні сукні збільшать градус стилю

Залишаються актуальними етнічні мотиви.

Сукня з етномотивами
Українська вишивка у моді

Якщо хочете яскраве плаття, то приміряйте моделі з психоделічним принтом.

Сукня з психоделічним принтом
Для екстравагантних луків

Вже літня база – сукня-сорочка. Стане в нагоді для безлічі луків.

Сукня-сорочка
Базова літня сукня

Модне драпірування на сукні додасть вишуканості та допоможе приховати зайвий об’єм.

Драпірування на сукні
Вишукано й стильно

Раніше "Телеграф" розповів, які шорти в моді цього літа і який одяг найкраще одягати у спеку.

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#Мода #Стиль #Плаття