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Найгарячіші тренди літа 2022: речі, без яких ваш гардероб буде нудним (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Тренди літа 2022 Новина оновлена 02 липня 2022, 08:52
Тренди літа 2022

Ці речі повинні бути в гардеробі кожної модниці.

Головний тренд будь-якого сезону — це вміння залишатися собою, підкреслюючи свою красу одягом, який варто вибирати відповідно до трендів літа 2022 року, якщо звичайно ви хочете виглядати стильно та модно. Зазначимо, що мода на літо дуже різноманітна, тому кожна модниця зможе вибрати собі вбрання під свій стиль.

Стиліст Яна Платонова у своєму модному блозі в Instagram опублікувала невелику модну шпаргалку за гарячими трендами літа 2022. Варто зазначити, що в моді незвичайне взуття та вишивка.

Найгарячіші тренди літа 2022

Вишиванки та етномотиви

Вишиванки можна легко комбінувати з різними стилями. І навіть спортивним.

Самые горячие тренды лета 2022

Штани карго

Один із найяскравіших та найцікавіших трендів. Та й у принципі зараз весь стиль мілітарі дуже популярний. Стиліст радить поєднувати штани карго з більш жіночними деталями гардероба: корсетами, підборами і т.д.

Самые горячие тренды лета 2022

В’язані сумки

Цей незвичайний аксесуар прикрасить будь-який ваш образ.

Самые горячие тренды лета 2022

Прикраси з емаллю

Самые горячие тренды лета 2022

Взуття на платформі

Таке взуття все ще популярне, проте вибирати потрібно лише сучасні моделі.

Самые горячие тренды лета 2022

Клоги

"Незвичайне" взуття зараз на піку моди.

Самые горячие тренды лета 2022

"Голий" трикотаж

Самые горячие тренды лета 2022

Мюлі

Самые горячие тренды лета 2022

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#Мода #Стиль