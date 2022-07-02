Найгарячіші тренди літа 2022: речі, без яких ваш гардероб буде нудним (фото)

Ці речі повинні бути в гардеробі кожної модниці.

Головний тренд будь-якого сезону — це вміння залишатися собою, підкреслюючи свою красу одягом, який варто вибирати відповідно до трендів літа 2022 року, якщо звичайно ви хочете виглядати стильно та модно. Зазначимо, що мода на літо дуже різноманітна, тому кожна модниця зможе вибрати собі вбрання під свій стиль.

Стиліст Яна Платонова у своєму модному блозі в Instagram опублікувала невелику модну шпаргалку за гарячими трендами літа 2022. Варто зазначити, що в моді незвичайне взуття та вишивка.

Найгарячіші тренди літа 2022

Вишиванки та етномотиви

Вишиванки можна легко комбінувати з різними стилями. І навіть спортивним.

Штани карго

Один із найяскравіших та найцікавіших трендів. Та й у принципі зараз весь стиль мілітарі дуже популярний. Стиліст радить поєднувати штани карго з більш жіночними деталями гардероба: корсетами, підборами і т.д.

В’язані сумки

Цей незвичайний аксесуар прикрасить будь-який ваш образ.

Прикраси з емаллю

Взуття на платформі

Таке взуття все ще популярне, проте вибирати потрібно лише сучасні моделі.

Клоги

"Незвичайне" взуття зараз на піку моди.

"Голий" трикотаж

Мюлі

Раніше "Телеграф" розповів, які шорти в моді цього літа і який одяг найкраще одягати у спеку.