Біла сукня — тренд літа-2022: які вбрання вибирати, щоб виглядати стильно (фото)

Білий колір освіжає, створює відчуття чистоти та гармонії

Білі літні сукні – це просто, зручно та красиво. Білий колір підійде будь-якому типажу, і найголовніше в ньому не так спекотно влітку. Коли, якщо не зараз носити легкі, повітряні сукні, які приковують захоплені погляди перехожих.

У модному блозі vami.ideas представили фасони білих суконь, в яких можна насолодитися сонячними літніми днями із задоволенням. Підберіть собі той, що сподобався найбільше!

Вирізи

У моді незвичайні розрізи, наприклад, фігурні чи поперечні на талії, плечі, рукавах.

У техніці кроше

Відмінна основа для створення образу у стилі бохо. Доповніть його замшевою сумкою з бахромою, строкатою банданою, багатошаровим намистом і босоніжками.

Пряме міді

Кожна жінка в такому вбранні виглядатиме вишукано та незрівнянно.

З відкритою спиною

Варто носити таку сукню зі зручним взуттям, наприклад сандалі на плоскій ході або мюлі на невеликому підборі. Доповніть образ солом’яною сумкою та сонцезахисними окулярами.

На бретельках

Бретельки можуть бути тонкі, спагеті, широкі, фігурні, подвійні, потрійні, косами, з ланцюжків та каміння, петлею.

Асиметрія

Такий крій заново будує силует, акцентуючи виключно на перевагах дівчини.

На запах

Головні складові цього крою — жіночність, ідеальний силует і стильний зовнішній вигляд.

Пряме максі

Має властивість візуально подовжити фігуру.

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