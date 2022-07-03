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Як підібрати ідеальні джинси: стиліст назвала головні критерії (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як вибрати ідеальні джинси Новина оновлена 03 липня 2022, 08:14
Як вибрати ідеальні джинси

Пам’ятайте, що чим простіше, тим більше вона функціональна.

Перш ніж купувати собі новий одяг, потрібно не лише ознайомитися з трендами літа 2022 року, щоб виглядати стильно та модно, а й вміти правильно ці речі підбирати. Оскільки джинси — це найуніверсальніша річ, вони повинні бути у кожного в гардеробі, проте через велику кількість різних фасонів, важливо знати, на що потрібно звертати увагу при їх виборі.

Стиліст alisa__stylista у своєму модному блозі в Інстаграмі назвала головні критерії при виборі джинсів. Дотримуючись всіх цих порад, ви підберете собі свою ідеальну пару. А також стиліст поділилася добіркою найстильніших моделей, які на піку актуальності у 2022-му році.

Як вибрати ідеальні джинси

  • Щільність матеріалу. Денім повинен бути досить щільним, щоб при регулярному носінні він не витягувався в місцях складання, на колінах, стегнах, оскільки джинси швидко втратять охайний вигляд.
  • Склад. Це має бути бавовна. І що більше його у складі, то краще.
  • Декоративні елементи ( кишені, кокетка, вибілені частини) – розставляють акцент і дуже впливають на візуальне сприйняття деяких частин тіла. Якщо ви хочете акцент зробити на стегні, то вибирайте моделі, щоб кишені входили в бічний шов у районі стегон, щоб візуально збільшити сідниці – вибирайте маленькі кишені. Також стиліст зазначила, що джинси з імітацією кишень або колишньої їхньої присутності вибирати не варто, адже це візуально додаватиме обсяги. Також вона не рекомендує вибирати моделі з вибіленими частинами або імітацією зношеності, білих потертостей: вони також додаватимуть об’єм.

" А ось фасони, посадку, довжину і колір можна вибирати відповідно до ваших уподобань і бажання скоригувати особливості вашого тіла " — додала стиліст.

Стильні моделі трендових джинсів 2022: фото

Стильные модели трендовых джинсов 2022
Стильные модели трендовых джинсов 2022
Стильные модели трендовых джинсов 2022
Стильные модели трендовых джинсов 2022
Стильные модели трендовых джинсов 2022
Стильные модели трендовых джинсов 2022
Стильные модели трендовых джинсов 2022

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Теги:
#Мода #Стиль #Джинси