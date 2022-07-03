Як підібрати ідеальні джинси: стиліст назвала головні критерії (фото)

Пам’ятайте, що чим простіше, тим більше вона функціональна.

Перш ніж купувати собі новий одяг, потрібно не лише ознайомитися з трендами літа 2022 року, щоб виглядати стильно та модно, а й вміти правильно ці речі підбирати. Оскільки джинси — це найуніверсальніша річ, вони повинні бути у кожного в гардеробі, проте через велику кількість різних фасонів, важливо знати, на що потрібно звертати увагу при їх виборі.

Стиліст alisa__stylista у своєму модному блозі в Інстаграмі назвала головні критерії при виборі джинсів. Дотримуючись всіх цих порад, ви підберете собі свою ідеальну пару. А також стиліст поділилася добіркою найстильніших моделей, які на піку актуальності у 2022-му році.

Як вибрати ідеальні джинси

Щільність матеріалу. Денім повинен бути досить щільним, щоб при регулярному носінні він не витягувався в місцях складання, на колінах, стегнах, оскільки джинси швидко втратять охайний вигляд.

Денім повинен бути досить щільним, щоб при регулярному носінні він не витягувався в місцях складання, на колінах, стегнах, оскільки джинси швидко втратять охайний вигляд. Склад . Це має бути бавовна. І що більше його у складі, то краще.

Декоративні елементи ( кишені, кокетка, вибілені частини) – розставляють акцент і дуже впливають на візуальне сприйняття деяких частин тіла. Якщо ви хочете акцент зробити на стегні, то вибирайте моделі, щоб кишені входили в бічний шов у районі стегон, щоб візуально збільшити сідниці – вибирайте маленькі кишені. Також стиліст зазначила, що джинси з імітацією кишень або колишньої їхньої присутності вибирати не варто, адже це візуально додаватиме обсяги. Також вона не рекомендує вибирати моделі з вибіленими частинами або імітацією зношеності, білих потертостей: вони також додаватимуть об’єм.

" А ось фасони, посадку, довжину і колір можна вибирати відповідно до ваших уподобань і бажання скоригувати особливості вашого тіла " — додала стиліст.

Стильні моделі трендових джинсів 2022: фото

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