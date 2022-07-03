Боб-каре чи піксі? Які стрижки у тренді цього літа (фото)

Цього сезону дуже багато коротких стрижок

Тенденції не сильно змінилися, якщо порівнювати із трендами стрижок цієї зими. У моді робиться акцент на коротких стрижках — від ультракоротких, до різної довжини піксі.

У тренди літа 2022 року повернувся каскад та різні бохо-укладки, пишуть у модному блозі vami.ideas. З дивного: стрижка "маллет" та "шеггі". Стильний чубчик цього сезону: від дуже короткого до рівно підстриженого густого.

Актуальні стрижки влітку 2022

Стрижка "піксі"

На кучерявому волоссі теж добре може виглядати

"Маллет"

Специфічно, але є дівчата, яким личить

Buzzcut

Ультракоротка стрижка

Стрижка "Каскад"

90-ті і тут теж

Стрижка "Боб-каре"

Можна з чубчиком, можна без

Кольорове волосся

На різних стрижках

Кучеряве волосся

У максимально природних укладках

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