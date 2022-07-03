Боб-каре чи піксі? Які стрижки у тренді цього літа (фото)
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Цього сезону дуже багато коротких стрижок
Тенденції не сильно змінилися, якщо порівнювати із трендами стрижок цієї зими. У моді робиться акцент на коротких стрижках — від ультракоротких, до різної довжини піксі.
У тренди літа 2022 року повернувся каскад та різні бохо-укладки, пишуть у модному блозі vami.ideas. З дивного: стрижка "маллет" та "шеггі". Стильний чубчик цього сезону: від дуже короткого до рівно підстриженого густого.
Актуальні стрижки влітку 2022
Стрижка "піксі"
"Маллет"
Buzzcut
Стрижка "Каскад"
Стрижка "Боб-каре"
Кольорове волосся
Кучеряве волосся
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