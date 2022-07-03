Вісім речей, які ніколи не вийдуть із моди (фото)

Жоден гардероб не буде повноцінним без цих елементів

Як би ви не доповнювали ваші образи трендами літа-2022, ваш гардероб буде неуніверсальним без базових речей. Деякий одяг, взуття та аксесуари, ніби перебувають поза тимчасовими і модними рамками. Які б тенденції не переважали на подіумах, є те, що завжди є актуальним.

Як передає "Телеграф", про вічно модні мастхеви пише стилістка під ніком watchingukraine в Instagram. За її словами, правильно інвестувати в гардероб – не так уже й складно, якщо вкладатися в універсальні речі.

Так, до списку речей, які точно ніколи не вийде з моди, входить як одяг, так і взуття, ремені та сумки.

Які речі завжди в моді

Що влітку, що взимку не обійтись без класичних прямих джинсів синього кольору. Навіть якщо у вас є кльоші або модний фасон буткат, базові образи неможливо скласти без класичних джинсів.

Найбільш базовий варіант, який тільки може бути

Пальто прямого крою чорного кольору — ще одна топпозиція універсального гардеробу. Колір і фактура дозволяють створювати луки як у кежуал, так і в інших стилях.

Стильний вибір

Класичний тренч, мабуть, є у кожної модниці, що поважає себе. До того ж, можна підібрати відтінок та довжину, яка підкреслюватиме вашу фігуру.

Тренч – незамінний атрибут гардеробу

Що стосується аксесуарів, то незамінна річ у гардеробі – чорна сумка без додаткової гарнітури. Такий варіант доповнить практично будь-яке вбрання.

Базова сумка виглядає так

Звичайно ж, у вас має бути чорний ремінь. Він у нагоді до луку для будь-якого випадку в житті.

Лаконічно та зі смаком

Не варто купувати нову пару взуття, якщо досі не обзавелися стильними білими кросівками. Цей низ можна сміливо носити як зі штанами, так і з сукнями.

Гармонують із будь-яким образом

На літо ідеальний варіант взуття – чорні сандалі на масивній підошві. Знову ж таки: вони підійдуть і до романтичних луків, додавши нотку брутальності, і до ділових образів в офіс.

Взуття на літо

Кеди-конверси знаменитого та впізнаваного з першого погляду бренду. Це взуття вже стало базовим.

І комфортно, і стильно

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні наймодніші цього літа і як підібрати ідеальні для ваших параметрів джинси.