Вісім речей, які ніколи не вийдуть із моди (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 333
Жоден гардероб не буде повноцінним без цих елементів
Як би ви не доповнювали ваші образи трендами літа-2022, ваш гардероб буде неуніверсальним без базових речей. Деякий одяг, взуття та аксесуари, ніби перебувають поза тимчасовими і модними рамками. Які б тенденції не переважали на подіумах, є те, що завжди є актуальним.
Як передає "Телеграф", про вічно модні мастхеви пише стилістка під ніком watchingukraine в Instagram. За її словами, правильно інвестувати в гардероб – не так уже й складно, якщо вкладатися в універсальні речі.
Так, до списку речей, які точно ніколи не вийде з моди, входить як одяг, так і взуття, ремені та сумки.
Які речі завжди в моді
Що влітку, що взимку не обійтись без класичних прямих джинсів синього кольору. Навіть якщо у вас є кльоші або модний фасон буткат, базові образи неможливо скласти без класичних джинсів.
Пальто прямого крою чорного кольору — ще одна топпозиція універсального гардеробу. Колір і фактура дозволяють створювати луки як у кежуал, так і в інших стилях.
Класичний тренч, мабуть, є у кожної модниці, що поважає себе. До того ж, можна підібрати відтінок та довжину, яка підкреслюватиме вашу фігуру.
Що стосується аксесуарів, то незамінна річ у гардеробі – чорна сумка без додаткової гарнітури. Такий варіант доповнить практично будь-яке вбрання.
Звичайно ж, у вас має бути чорний ремінь. Він у нагоді до луку для будь-якого випадку в житті.
Не варто купувати нову пару взуття, якщо досі не обзавелися стильними білими кросівками. Цей низ можна сміливо носити як зі штанами, так і з сукнями.
На літо ідеальний варіант взуття – чорні сандалі на масивній підошві. Знову ж таки: вони підійдуть і до романтичних луків, додавши нотку брутальності, і до ділових образів в офіс.
Кеди-конверси знаменитого та впізнаваного з першого погляду бренду. Це взуття вже стало базовим.
Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні наймодніші цього літа і як підібрати ідеальні для ваших параметрів джинси.