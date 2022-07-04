Мінімалізм та яскраві принти: які моделі спідниць найтрендовіші влітку 2022 (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 79
Гарні спідниці неодмінно мають бути в гардеробі кожної модниці.
Спідниці, як і сукні, — це одна з найпопулярніших речей у літньому гардеробі. У сезоні 2022 актуальними є як варіанти з яскравими принтами, так і однотонні моделі, головне підібрати такий фасон спідниці, щоб він вам підходив і щоб сама річ вам подобалася.
Стиліст ві ніком look.me.likee у своєму модному блозі в Інстаграм склала невелику модну шпаргалку, в якій розповіла, на що потрібно звертати увагу при виборі спідниці на літо. Також вона опублікувала добірку найстильніших моделей спідниць цього літа.
Як правильно підібрати спідницю на літо 2022: поради стиліста
Фасон
- Прямий крій найуніверсальніший і підійде всім.
- Спідниці з вертикальним вирізом візуально витягнуті силует і зроблять вас стрункішою.
- Висока посадка підкреслить лінію талії та візуально збільшить ріст.
- Щоб скоригувати стегна краще вибирати щільнішу тканину.
Довжина
- Міні візуально подовжить ноги.
- Міді потрібно вибирати так, щоб довжина закінчувалася на широкій частині ікри.
- Максі варто звертати увагу на лінію посадки спідниці, присутність або відсутність розрізів і сам крій спідниці.
Принт
- Якщо ви носите великі розміри або потребуєте корекції, то вибирати потрібно спідниці з великим принтом.
Які спідниці в моді влітку-2022
- Світлий денім
- Мінімалістичні
- З розрізом
- Яскраві принти
- Міні
- Яскраві
- Класичний денім
- Довжина максі
Раніше "Телеграф" розповів, який одяг вибрати у спеку, щоб було і зручно, і стильно.