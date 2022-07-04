Мінімалізм та яскраві принти: які моделі спідниць найтрендовіші влітку 2022 (фото)

Гарні спідниці неодмінно мають бути в гардеробі кожної модниці.

Спідниці, як і сукні, — це одна з найпопулярніших речей у літньому гардеробі. У сезоні 2022 актуальними є як варіанти з яскравими принтами, так і однотонні моделі, головне підібрати такий фасон спідниці, щоб він вам підходив і щоб сама річ вам подобалася.

Стиліст ві ніком look.me.likee у своєму модному блозі в Інстаграм склала невелику модну шпаргалку, в якій розповіла, на що потрібно звертати увагу при виборі спідниці на літо. Також вона опублікувала добірку найстильніших моделей спідниць цього літа.

Як правильно підібрати спідницю на літо 2022: поради стиліста

Фасон

Прямий крій найуніверсальніший і підійде всім.

Спідниці з вертикальним вирізом візуально витягнуті силует і зроблять вас стрункішою.

Висока посадка підкреслить лінію талії та візуально збільшить ріст.

Щоб скоригувати стегна краще вибирати щільнішу тканину.

Довжина

Міні візуально подовжить ноги.

Міді потрібно вибирати так, щоб довжина закінчувалася на широкій частині ікри.

Максі варто звертати увагу на лінію посадки спідниці, присутність або відсутність розрізів і сам крій спідниці.

Принт

Якщо ви носите великі розміри або потребуєте корекції, то вибирати потрібно спідниці з великим принтом.

Які спідниці в моді влітку-2022

Світлий денім

Мінімалістичні

З розрізом

Яскраві принти

Міні

Яскраві

Класичний денім

Довжина максі

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