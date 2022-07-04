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Мінімалізм та яскраві принти: які моделі спідниць найтрендовіші влітку 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Модні спідниці 2022 року представлені багатьма фасонами Новина оновлена 04 липня 2022, 08:41
Модні спідниці 2022 року представлені багатьма фасонами

Гарні спідниці неодмінно мають бути в гардеробі кожної модниці.

Спідниці, як і сукні, — це одна з найпопулярніших речей у літньому гардеробі. У сезоні 2022 актуальними є як варіанти з яскравими принтами, так і однотонні моделі, головне підібрати такий фасон спідниці, щоб він вам підходив і щоб сама річ вам подобалася.

Стиліст ві ніком look.me.likee у своєму модному блозі в Інстаграм склала невелику модну шпаргалку, в якій розповіла, на що потрібно звертати увагу при виборі спідниці на літо. Також вона опублікувала добірку найстильніших моделей спідниць цього літа.

Як правильно підібрати спідницю на літо 2022: поради стиліста

Фасон

  • Прямий крій найуніверсальніший і підійде всім.
  • Спідниці з вертикальним вирізом візуально витягнуті силует і зроблять вас стрункішою.
  • Висока посадка підкреслить лінію талії та візуально збільшить ріст.
  • Щоб скоригувати стегна краще вибирати щільнішу тканину.

Довжина

  • Міні візуально подовжить ноги.
  • Міді потрібно вибирати так, щоб довжина закінчувалася на широкій частині ікри.
  • Максі варто звертати увагу на лінію посадки спідниці, присутність або відсутність розрізів і сам крій спідниці.

Принт

  • Якщо ви носите великі розміри або потребуєте корекції, то вибирати потрібно спідниці з великим принтом.

Які спідниці в моді влітку-2022

  • Світлий денім
Какие юбки в моде летом-2022
  • Мінімалістичні
Какие юбки в моде летом-2022
  • З розрізом
Какие юбки в моде летом-2022
  • Яскраві принти
Какие юбки в моде летом-2022
  • Міні
Какие юбки в моде летом-2022
  • Яскраві
Какие юбки в моде летом-2022
  • Класичний денім
Какие юбки в моде летом-2022
  • Довжина максі
Какие юбки в моде летом-2022

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Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Спідниці