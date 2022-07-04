Які головні убори в моді цього літа: топ-8 трендових варіантів (фото)

Стильний головний убір — літній мастхев

Головний убір – мастхев літнього гардеробу. Він може бути не тільки захистом від сонячного проміння, а й повноцінним атрибутом образу. А якщо слідувати трендам літа-2022, то й родзинкою луку.

Як пише "Телеграф", про наймодніші головні убори цього літа розповів стиліст Матвій Калугін в Іnstagram. Він зазначає, що вибір капелюха чи панами влітку – дуже важливий. Оскільки головний убір у композиції образу розташовується у портретної зоні, отже на неї звертається найбільше уваги.

Які панами, кепки та капелюхи в моді влітку-2022

Кепки, за словами стиліста, є базою літнього гардеробу. Рекомендується вибирати глибшу посадку кепки, якщо у вас високий лоб.

Практично та стильно

Хустки залишаються в моді. Їх можна зав’язувати на голову у різний спосіб.

Більш жіночний варіант

Візори, зазначає стиліст, були популярні в 00-х, але знову повернулися. Найтрендовіші варіанти виконані з рафії або пластику.

Ультратренд

Панама після перемоги українського колективу Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022" здобула свіжу хвилю популярності. Рожева панама асоціюється із солістом гурту Олегом Псюком, але подібні тепер носять по всьому світу як дорослі, так і діти.

Патріотичний головний убір

Стиліст пише, що практичний варіант — капелюх-федора з легкого матеріалу. Він не тільки захистить від сонячних променів, а буде максимально характерним елементом образів.

Капелюхи залишаються в моді

Плетені капелюхи, звертає увагу Калугін, для образів, в яких ви ходите містом, слід обирати обережно. Найбільш універсальний варіант — канотьє або капелюх-сафарі.

Ще один модний фасон

Кепі, або baker boy cap, круто доповнить літні образи до кежуалу, драматичної і навіть романтичної естетики, зазначив стиліст.

Стильний вибір

Плетені панами, за словами Калугіна, нададуть образам розслабленості та деякої інфантильності.

Яскраве рішення

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