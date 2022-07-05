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Клітинка, горошок та багато квітів: найактуальніші принти на літо 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Літо — це час яскравих принтів та розціток Новина оновлена 05 липня 2022, 07:54
Літо — це час яскравих принтів та розціток

У моді як класичні варіанти, так і яскраві та незвичайні.

Щоб скласти ідеальний гардероб на літо, важливо звертати увагу не тільки на модні фасони та моделі речей, але й стежити за тим, щоб їхнє забарвлення також було актуальним. У 2022 році палітра стильних принтів на літо досить різноманітна, що дозволить кожній модниці підібрати те, що їй подобається.

Стиліст Ірина Катихіна у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала невеликий "гід" по трендах у принтах на це літо. Завдяки її модним "підказкам", кожна дівчина зуміє підібрати собі найстильніше і трендове вбрання.

Найтрендовіші принти літа 2022

  • Колорблок – ефект колорблоку можна створити просто використанням контрастних речей у образі.
Самые трендовые принты лета 2022
  • Клітинка ніколи не виходить із моди, найактуальніша цього року – кольорова (гінгем).
Самые трендовые принты лета 2022
  • Квітковий принт тріумфально повертається щороку. Цього року наймодніший варіант — великі та червоні квіти.
Самые трендовые принты лета 2022
  • Горошок — від великого до маленького.
Самые трендовые принты лета 2022
  • Смужка – не забувайте, що горизонтальна повнить.
Самые трендовые принты лета 2022
  • Тигровий принт.
Самые трендовые принты лета 2022
  • Геометричний принт.
Самые трендовые принты лета 2022
  • Малюнки та грайливі принти — ніби намальовані дитиною, смайлики.
Самые трендовые принты лета 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати модну сукню цього літа : є кілька нюансів, які дозволять вам залишатися стильною та сучасною.

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#Мода #Стиль