Клітинка, горошок та багато квітів: найактуальніші принти на літо 2022 (фото)

У моді як класичні варіанти, так і яскраві та незвичайні.

Щоб скласти ідеальний гардероб на літо, важливо звертати увагу не тільки на модні фасони та моделі речей, але й стежити за тим, щоб їхнє забарвлення також було актуальним. У 2022 році палітра стильних принтів на літо досить різноманітна, що дозволить кожній модниці підібрати те, що їй подобається.

Стиліст Ірина Катихіна у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала невеликий "гід" по трендах у принтах на це літо. Завдяки її модним "підказкам", кожна дівчина зуміє підібрати собі найстильніше і трендове вбрання.

Найтрендовіші принти літа 2022

Колорблок – ефект колорблоку можна створити просто використанням контрастних речей у образі.

Клітинка ніколи не виходить із моди, найактуальніша цього року – кольорова (гінгем).

Квітковий принт тріумфально повертається щороку. Цього року наймодніший варіант — великі та червоні квіти.

Горошок — від великого до маленького.

Смужка – не забувайте, що горизонтальна повнить.

Тигровий принт.

Геометричний принт.

Малюнки та грайливі принти — ніби намальовані дитиною, смайлики.

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