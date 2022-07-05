П’ять ультратрендів літа-2022, які потрібно приміряти кожній (фото)

Літні фасони, фактури та забарвлення приємно дивують

Цього літа дизайнери здивували різноманітністю трендів та тенденцій. Якщо ви вже сформували базовий літній гардероб, без якого неможливий жоден образ, то тепер можете навчитися робити акценти у ваших образах за допомогою модних прийомів.

Як пише "Телеграф", про найгарячіші тренди літа-2022 пише стиліст під ніком anna.le.nova в Instagram. За її словами, є щонайменше 5 ультрамодних тенденцій, застосувавши які, ви вразите всіх наповал.

У моді всілякі фактури та техніки, які додадуть родзинки будь-якому образу. Так, наприклад, у тренді одяг у техніках кроше і в’язані вироби. Це можуть бути як однотонні елементи луку, так і безліч відтінків.

Оригінальне рішення

Яскраві образи

Для найекстравагантніших образів підійдуть речі з пір’ям. Будь то плаття або піджак — така частина образу зробить вас неперевершеною. Шикарне вбрання особливо доречне до особливого випадку.

Дуже стильно

Трендові луки

Сітка, як елемент образу, додасть нотку спокусливості та сексуальності. Ви можете комбінувати напівпрозорий елемент з сукнями, футболками, піджаками, або одягати сітку-сукню або сітку-спідницю окремо.

Для літа — саме те

Сітка стане акцентом у вашому вбранні

Легкість, повітряність і незвичайність – так охарактеризують ваш стиль, якщо побачать в образі, де використовується тренд цього літа – бахрома. Цікаво, що з бахромою можуть бути не лише спідниці, а й сукні, комбінезони та навіть сумки.

Ультратренд цього літа

Є багато варіацій, як носити бахрому

Що стосується взуття, то влітку-2022 всі модниці хизуються в туфлях на ефектній платформі. Ймовірно, цей варіант не підходить для повсякденного життя, але буде доречним для літнього променаду та важливих подій.

Ефектне взуття

Раніше "Телеграф" розповідав, які головні убори в моді цього літа. А також ми писали, як вибрати трендову сукню на спекотний час, щоб було і стильно, і зручно.