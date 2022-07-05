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Що взути цього літа: топ-9 наймодніших варіантів взуття (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Вибір взуття буде легким, якщо знати актуальні тенденції
Вибір взуття буде легким, якщо знати актуальні тенденції

На літо дизайнери представили масу стильних моделей кросівок, босоніжок, туфель і шльопанців

Щоб ваш образ був стильним, важливо не тільки знати головні літні тренди і правильно підібрати одяг, а й приділити увагу взуттю. Цього сезону актуальними залишаються як шльопанці та кросівки, що вже полюбилися, так і ультратрендове плетене взуття.

Як пише "Телеграф", про найактуальніше літнє взуття у 2022 році розповіла стиліст Марія Демчишина в Instagram. За її словами, є щонайменше 9 трендів, які допоможуть придбати модну пару взуття.

Цього літа мода вражає різноманітністю, і тенденції щодо взуття не стали винятком. Так, актуальними залишається чимало моделей літнього взуття на низькому ходу, але представлені й підбори з платформою.

Плетені шльопанці — практичний і стильний варіант на літо. Тим, хто не проти невеликого підбора влітку, підійдуть модні плетені босоніжки.

Плетене взуття
Незвичайна фактура

Кросівки – мастхев будь-якого сезонного гардеробу, особливо якщо це колаборація відомих брендів.

Літні кросівки
Літні кросівки можуть бути різними

Квадратний мис – та деталь, яка вкаже на вашу поінформованість у трендах літа-2022. Сміливо можете носити босоніжки із зав’язками чи без.

Взуття з квадратним мисом
Трендова деталь

Вінілісшкіра — один із найкращих замінників натуральної шкіри. Для літа цей матеріал чудово підходить. Такі босоніжки не перевантажать образ.

Взуття з вінілу
Витончений варіант

Гумове взуття – мабуть, найпрактичніший літній варіант. До того ж, виробники представили широку палітру кольорів такого взуття.

Гумові шльопанці
Комфорт і тренд в одному флаконі

Туфлі а-ля "Мері Джейн", що нагадують дитяче взуття для дівчаток, тренд цього сезону. З таким взуттям можна скласти складні та стильні луки.

Туфлі Мері Джейн
Для продуманих луків

Якщо віддаєте перевагу лаконічним босоніжкам, то вибирайте моделі з тонкими ремінцями. Цього літа вони у тренді.

Босоніжки з тонкими ремінцями
Невагомі на ногах

Взуття в стилі німецького бренду Birkenstock, який набув популярності завдяки фірмовим сандалям з ортопедичною устілкою, так само на хвилі цього літа.

Birkenstock взуття
Більш брутальний фасон

За шик і гламур цього сезону відповідають босоніжки на платформі. Чим вища платформа – тим менш зручно, але неймовірно ефектно.

Босоніжки на платформі
Яскраво та модно

Раніше "Телеграф" розповів, які сумки найтоповіші влітку-2022 і як вибрати стильний купальник на пляж.

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#Мода #Взуття #Стиль