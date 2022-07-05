З яких тканин носити одяг у спеку: 5 важливих порад стиліста (фото)

Декілька простих правил допоможуть вам підібрати комфортний літній гардероб

Вибір тканини в літню пору — завдання не з легких. Хочеться, щоб одяг не парив, менше зминався, був легким і приємним. У цьому вам допоможуть кілька дієвих рекомендацій.

Як пише "Телеграф", про тканини, що найбільш підходять на літо, розповіла стилістка Марина Пензукова в Instagram. За її словами, зрозумілі та робочі поради при підборі літнього гардеробу допоможуть вам почуватися легко у спеку.

Прості та ефективні правила підбору матеріалів для літніх речей від стилістки:

Вміст синтетичної сировини має перевищувати 20%. Інакше буде надто спекотно. Ідеально підійдуть бавовна, льон (тут навіть потрібні домішки синтетики), ліоцел (тканина з евкаліпту), віскоза. Щоб пом’ятість на тканині була менш помітною, вибирайте принтовані речі. Принт чудово приховує злами на тканині. Якщо ви дуже потієте, то вам теж підходять речі з принтом і вільного крою. Найкраще використовувати натуральні дезодоранти. Якщо вибираєте штани, лише вільного крою. Палаццо та кюлоти, з легкої бавовни або льону. Якщо вам хочеться носити синтетику влітку, то будь ласка, але майте на увазі, така тканина буде начебто "запарювати" ваше тіло при температурі вище 25 градусів тепла.

Приклади образів та одягу, який буде комфортним у спеку

Принт приховає зім’ятості

Льон — найкраща тканина для літа

Вибирайте штани вільного крою

Влітку тканина має "дихати"

Вільні штани з принтом — гарний вибір

Натуральна тканина врятує у спеку

Льняний костюм — мастхев

Вибір комфортних літніх суконь великий

Раніше "Телеграф" розповів, які тренди цього літа зобов’язана приміряти кожна модниця та як вибрати стильний головний убір цього сезону.