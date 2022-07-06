Підкреслять талію та приховають недоліки: літні сукні, які роблять стрункішими (фото)

За допомогою сукні можна легко скоригувати фігуру, якщо правильно вибрати фасон.

Сукня – обов’язковий елемент літнього гардероба будь-якої модниці. Крім своєї легкості та краси, ця річ може також чудово скоригувати фігуру, приховавши всі недоліки, показавши лише переваги. На щастя, дизайнери пропонують неймовірну кількість різних моделей суконь на літо на будь-який смак, тому кожна дівчина зможе підібрати собі варіант на свій смак.

Важливо правильно підібрати крій, фасон і колір, щоб сукня тільки прикрасила вас і допомогла вам почуватися набагато впевненіше. Портал prostoway розповів, які фасони суконь варто вибрати на літо 2022, якщо ви хочете здаватися стрункішою та підкреслити свою талію.

Фасони суконь, які візуально роблять фігуру стрункішою

Сукня на запах – модель, яка підходить для будь-яких типів фігур. Завдяки своєму крою, ця сукня робить з будь-якої фігури — "пісочний годинник", приховує стегна і робить талію візуально тонше. Правильно підібравши принт такої сукні, його можна буде одягнути як кожного дня, так і на вихід.

Сукня з акцентом на талії — щоб виглядати візуально худішою, слід вибирати такі фасони, щоб акцент на талії. Це можуть бути моделі, як із гумкою на талії, поясом чи ременем. Також не важлива і довжина: це можуть бути як міні, міді або максі.

Сукня сорочка — універсальна модель, яка ніколи не виходить із моди.

Сукня з V-подібним вирізом – глибоке декольте та V-подібний виріз візуально витягають силует. Вибирати також можна моделі різної довжини. Їх можна доповнити пишними рукавами, поясом на талії та великим принтом.

Сукня А-силуету — фасон, який відволікає увагу від широких стегон і підкреслює зону декольте та талію. Сукня може бути різної довжини, а також різних матеріалів.

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