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Вісім трендів цього літа, в яких ви не виглядатимете як сіра миша (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Вирізи на сукні – ультрамодна деталь Новина оновлена 06 липня 2022, 19:36
Вирізи на сукні – ультрамодна деталь

Велика кількість літніх тенденцій цього року порадує навіть найпросунутішу модницю

Дизайнери щедрі на тренди цього літа, як ніколи. Деякі тенденції, наприклад, вирізи та зав’язки, перекочували до нас ще з минулого сезону. А ось великі сумки й штани карго, які увійшли в моду зараз, лише починають набирати обертів.

Як повідомляє "Телеграф", про найгарячіші тренди літа-2022 розповіла стилістка під ніком anna.le.nova на своїй сторінці в Instagram. За її словами, є щонайменше вісім модних тенденцій цього сезону, на які варто звернути увагу.

Що в моді влітку-2022

Металик та блиск вирвалися у тренд цього сезону. Це може бути як атласна тканина, так і фактури з каменів і паєток. Є всі шанси створити яскравий образ, у якому ви будете у центрі уваги.

Металик та блиск в одязі
Не бійтеся бути ефектною

Низька посадка знову повернулася до моди. Коли, як не в спеку, хизуватися у вбраннях з відкритим торсом.

Низька посадка
Так, низька посадка знову у тренді

Жилети можуть доповнити ваш літній образ та внести свою "родзинку". А найсміливіші модниці складають луки з жилетами на голе тіло.

Луки з жилетами
Неймовірно стильні луки з жилетами

Штани карго – практичний вибір, а цього літа ще й трендовий. Стиль мілітарі можете комбінувати з жіночнішими елементами, такий мікс завжди виглядає вдало.

Штани карго
Комфортно та зі смаком

Великі сумки увійшли до моди, і, можна припустити, можуть залишитися актуальними надовго. Це дуже зручно, погодьтеся.

Великі сумки
У таку сумку поміститься все, що потрібно

Зав’язки і тасьма прикрашають літній одяг цього року. Такі деталі одразу вкажуть на вашу підкованість у трендах літа-2022.

Зав’язки і тасьма
Стильний нюанс прикрасить будь-яке вбрання

Вирізи та розрізи залишаються в моді. З їх допомогою можна додати в образ нотку відвертості та сексуальності, але при цьому ви не виглядатимете вульгарною.

Вирізи та розрізи в одязі
Доречний для літа тренд

Топи, бра, бюстьє — чудовий варіант для літа. В них і зручно, і не спекотно, і дуже стильно.

Топи, бра, бюстьє
У спекотну погоду саме те

Раніше "Телеграф" писав, які сукні в моді цього літа і як вибрати фасон, щоб він вас стрункішою.

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#Мода #Стиль #Тренди