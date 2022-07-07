Не тільки дуті шльопанці: яке взуття в моді цього літа (фото)
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У моді як низький хід, так і високі підбори
Босоніжки, шльопанці та сандалії – цього літа список актуальних моделей взуття дуже різноманітний. У моді як зручність, так і екстравагантність. Сміливо носимо цього сезону і кросівки, при підборі яких важливо врахувати кілька правил.
Як пише "Телеграф", про трендові варіанти взуття на літо-2022 розповідає стилістка під ніком stylist.inna в Instagram. За її словами, є щонайменше 9 найголовніших тенденцій цього сезону, на які можна орієнтуватися під час вибору літнього взуття.
У трендах цього літа універсальні балетки-чешки, які підійдуть під будь-який низ у вашому луку.
Якщо хочете виглядати ефектно – вибирайте високі підбори.
В’єтнамки на масивній підошві залишаються актуальними ще з минулого літа.
Віддаєте перевагу мінімалізму — придивіться до босоніжок з тоненькими ремінцями.
Варіант яскравого взуття на літо — забарвлення а-ля металік.
Масивні та дуті шльопанці відмінно поєднуються як з класичним та романтичним стилями, так і з кежуал.
Яскраве взуття з цікавими деталями зробить ваш образ неповторним.
Босоніжки або шльопанці на тонкій підошві – ще один зручний та стильний варіант літнього взуття.
Взуття з прозорими вставками додасть "родзинку" до будь-якого вбрання.
Раніше "Телеграф" писав, з яких тканин носити одяг у спеку.