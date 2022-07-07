Не тільки дуті шльопанці: яке взуття в моді цього літа (фото)

У моді як низький хід, так і високі підбори

Босоніжки, шльопанці та сандалії – цього літа список актуальних моделей взуття дуже різноманітний. У моді як зручність, так і екстравагантність. Сміливо носимо цього сезону і кросівки, при підборі яких важливо врахувати кілька правил.

Як пише "Телеграф", про трендові варіанти взуття на літо-2022 розповідає стилістка під ніком stylist.inna в Instagram. За її словами, є щонайменше 9 найголовніших тенденцій цього сезону, на які можна орієнтуватися під час вибору літнього взуття.

У трендах цього літа універсальні балетки-чешки, які підійдуть під будь-який низ у вашому луку.

Взуття під будь-який стиль та вбрання

Якщо хочете виглядати ефектно – вибирайте високі підбори.

У них ви будете в центрі уваги

В’єтнамки на масивній підошві залишаються актуальними ще з минулого літа.

І комфорт, і смак

Віддаєте перевагу мінімалізму — придивіться до босоніжок з тоненькими ремінцями.

Внесуть нотку витонченості

Варіант яскравого взуття на літо — забарвлення а-ля металік.

Шик і блиск

Масивні та дуті шльопанці відмінно поєднуються як з класичним та романтичним стилями, так і з кежуал.

Вибір багатьох модниць цього року

Яскраве взуття з цікавими деталями зробить ваш образ неповторним.

Колір вирішує

Босоніжки або шльопанці на тонкій підошві – ще один зручний та стильний варіант літнього взуття.

Відмінне рішення для спекотної погоди

Взуття з прозорими вставками додасть "родзинку" до будь-якого вбрання.

Для особливого випадку

Раніше "Телеграф" писав, з яких тканин носити одяг у спеку.