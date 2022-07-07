Які шорти в моді цього літа: 3 тренди, які допоможуть вибрати стильну річ (фото)

Шорти не тільки зручні для літа, а й можуть стати головною фішкою вашого образу

Цього року дизайнери радують великою кількістю літніх трендів. У моді як міні та максіюбки, так і сукні з розрізами, квітковим принтом та акцентними рукавами. Ще один важливий елемент гардеробу влітку – шорти. Стильно носити шорти цього сезону допоможе модна шпаргалка від стилістки.

Як пише "Телеграф", про трендові варіанти шортів на літо-2022 розповідає стилістка під ніком stylist.inna в Instagram. За її словами, є як мінімум три ультрамодні моделі, які варто приміряти цього сезону.

Один із трендів цього літа – спортивні шорти. Стилістка радять їх одягати з в’єтнамками, босоніжками або туфлями на підборах чи кросівками. Можна створити не тільки спортивний або кежуаллук, а й поекспериментувати, додавши блузу або піджак.

Луки в стилі спорт, кежуал та спорт-шик

Мікрошорти підійдуть для найсміливіших луків. Та й коли демонструвати ноги із засмагою, як не в середині літа. Стилістка пропонує носити шорти такого фасону з мінімалістичними босоніжками на підборах, човниками чи кедами.

Мабуть, найбільш літній варіант шортів

Бермуди вирвалися у тренди цього сезону. У таких шортах можна створити лаконічні та стильні образи. За словами стилістки, взувати в такому разі краще босоніжки на підборах, шльопанці чи кеди.

Ультратренд літа – бермуди

Раніше "Телеграф" писав, яке взуття наймодніше влітку-2022. Варіантів маса – від трендових масивних шльопанець до витончених босоніжок з тонкими ремінцями.

А також ми розповідали, яку тканину вибрати влітку, щоб у одязі було комфортно та не надто спекотно. Стилістка озвучила кілька важливих порад.