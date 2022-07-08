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Топ-6 літніх речей, які вже кілька сезонів не втрачають своєї актуальності (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Список речей, які ніколи не вийдуть із моди Новина оновлена 08 липня 2022, 08:00
Список речей, які ніколи не вийдуть із моди

Які б тенденції не переважали на подіумах, є те, що завжди є актуальним.

Якщо ви ще не сформували базовий літній гардероб, без якого неможливий жоден образ, то перш ніж вирушити по магазинах, ми пропонуємо вам ознайомитися з кількома трендами, які не виходять і моди вже кілька сезонів. Такі речі залишаються стильними та модними поза часом.

Про такі трендові літні речі розповіла стиліст під ніком стильноdostupnо у своєму модному блозі в Інстаграм. Вона показала, які речі не втрачають своєї актуальності з часом. Зазначимо, що всі речі з цієї добірки продовжують бути стильними та популярними ще з середини минулого сторіччя.

Серед "постійних" трендів — шорти-бермуди, прості літні сукні та сукні-футляри, бажано білі, спідниці-міді на запах, прямі джинси тощо. Зазначимо, що подібні речі свого часу носили принцеса Діана та Мерлін Монро.

Літні речі, які не втрачають своєї актуальності

  • Сукня-комбінація
Летние вещи, которые не теряю своей актуальности
  • Шорти-бермуди
Летние вещи, которые не теряю своей актуальности
  • Прямі джинси та маскулінний піджак
Летние вещи, которые не теряю своей актуальности
  • Спідниця-міді на запах
Летние вещи, которые не теряю своей актуальности
  • Легка біла сукня
Летние вещи, которые не теряю своей актуальности
  • Проста біла сукня-футляр
Летние вещи, которые не теряю своей актуальности

Раніше "Телеграф" розповідав, які головні убори в моді цього літа. А також ми писали, як вибрати трендову сукню на спекотний час, щоб було і стильно, і зручно.

Теги:
#Мода #Стиль