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Як збільшити ріст за допомогою одягу: стильні "прийоми" для невисоких дівчат (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Збільшити ріст можна вибираючи правильний одяг Новина оновлена 08 липня 2022, 11:07
Збільшити ріст можна вибираючи правильний одяг

Цілком ймовірно, що доведеться звертатися за допомогою в ательє, щоб підігнати довжину.

Дизайнери постійно пропонують безліч різного трендового одягу. У моді як міні та максі юбки, так і сукні з розрізами, квітковим принтом та акцентними рукавами, проте ці речі завжди підібрані та показані на високих дівчатах. Що ж робити модницям невисокого зросту, щоб візуально збільшити своє зростання, а не навпаки, лише зменшивши його.

Стиліст під ніком styleme.by у своєму блозі про моду в Інстаграм поділилася модною шпаргалкою для дівчат невисокого зросту, в якій розповіла про речі, що здатні візуально витягнути силует. Завдяки правильно підібраним речам, можна спокійно додати собі трохи див вгору.

Зазначається, що добірка створена для невисоких дівчат, зростання якого до 160-164 см.

Як підбирати одяг невисоким дівчатам

  • Менше горизонталі (контрастне взуття, ремені, контрастна широка смужка тощо)
  • Дотримуйтесь правил пропорційності (принти, капелюхи, ремені, сумки тощо)
Как подбирать одежду невысоким девушкам
Как подбирать одежду невысоким девушкам
  • Більше вертикалей (кольорова вертикаль: жакети, тренчі, кардигани, жилети, ряд ґудзиків тощо)
Как подбирать одежду невысоким девушкам
  • Важливо стежити пропорціями.
Как подбирать одежду невысоким девушкам
Как подбирать одежду невысоким девушкам

Раніше "Телеграф" писав, яке взуття наймодніше влітку-2022. Варіантів маса – від трендових масивних шльопанець до витончених босоніжок з тонкими ремінцями.

А також ми розповідали, яку тканину вибрати влітку, щоб у одязі було комфортно та не надто спекотно. Стиліст озвучила кілька важливих порад.

Теги:
#Мода #Стиль