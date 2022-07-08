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Зменшують градус стилю: названі головні помилки в літніх образах (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як не можна одягатися влітку 2022 року
Як не можна одягатися влітку 2022 року

Стиліст назвала основні помилки у літньому стайлінгу

Здавалося б, одягла сукню цього літа і маєш чудовий вигляд! Однак є багато нюансів, які потрібно враховувати, щоб літній образ був стильний та доречний.

Стиліст Катерина в Інстаграмі розповіла про найпопулярніші недоліки у стилізації літніх образів.

Топ 6 основних помилок у літніх образах

1. Присутність у літніх образах позицій, що асоціюються з іншим сезоном (наприклад, ботильйони, чоботи, темна сумка "важкої" текстури типу замші) створює відчуття дисгармонії. Літнє має бути з літнім.

літній образ

2. Наявність в образах двох близьких відтінків білого створює хибне візуальне враження чистішої та бруднішої речі, що, природно, не додає градусу стилю.

літній образ

3. Використання в образах більше двох речей з рустикальним настроєм загрожує тим, що аутфіт виглядає надто перебільшеним, у ньому відсутній мікс стилів та текстур. Розводимо льон іншими матеріалами.

літній образ

4. Вироби тонкої щільності, крізь які приступають контури спідньої білизни, створює відчуття неохайності.

літній образ

5. Нефункціональне підпоясування позбавляє образ логіки та гармонії. Йдеться про обтислі силуети, де відсутній перепад обсягів, і ремінь на талії не виконує жодної функції, крім "краси".

літній образ

6. Дуже рідко зав’язаний вузлом низ сорочки або футболки виглядає природно-недбало. Такі конструкції роблять образ надто надуманим.

літній образ

Раніше "Телеграф" розповів, які шорти в моді цього літа, а також, який одяг найкраще одягати у спеку.

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#Мода #Антітренд #Мода 2022