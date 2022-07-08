Зменшують градус стилю: названі головні помилки в літніх образах (фото)

Стиліст назвала основні помилки у літньому стайлінгу

Здавалося б, одягла сукню цього літа і маєш чудовий вигляд! Однак є багато нюансів, які потрібно враховувати, щоб літній образ був стильний та доречний.

Стиліст Катерина в Інстаграмі розповіла про найпопулярніші недоліки у стилізації літніх образів.

Топ 6 основних помилок у літніх образах

1. Присутність у літніх образах позицій, що асоціюються з іншим сезоном (наприклад, ботильйони, чоботи, темна сумка "важкої" текстури типу замші) створює відчуття дисгармонії. Літнє має бути з літнім.

2. Наявність в образах двох близьких відтінків білого створює хибне візуальне враження чистішої та бруднішої речі, що, природно, не додає градусу стилю.

3. Використання в образах більше двох речей з рустикальним настроєм загрожує тим, що аутфіт виглядає надто перебільшеним, у ньому відсутній мікс стилів та текстур. Розводимо льон іншими матеріалами.

4. Вироби тонкої щільності, крізь які приступають контури спідньої білизни, створює відчуття неохайності.

5. Нефункціональне підпоясування позбавляє образ логіки та гармонії. Йдеться про обтислі силуети, де відсутній перепад обсягів, і ремінь на талії не виконує жодної функції, крім "краси".

6. Дуже рідко зав’язаний вузлом низ сорочки або футболки виглядає природно-недбало. Такі конструкції роблять образ надто надуманим.

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