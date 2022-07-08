Стильні спідниці цього літа: 3 тренди, які підкорять будь-яку модницю (фото)

Актуальні як максі, так і мініспідниці

Спідниця – один із головних атрибутів літнього гардеробу. Цього сезону дизайнери представили безліч стильних фасонів спідниць на будь-який смак. Щоб не заблукати у трендах літа-2022, скористайтесь шпаргалкою від стилістки.

Як повідомляє "Телеграф", про трендові варіанти спідниць на літо-2022 розповіла стилістка під ніком stylist.inna в Instagram. За її словами, є щонайменше трійка топових фасонів. Головне – вміти правильно підбирати взуття під спідницю та вбрання загалом.

Яке літо без міні? Цього сезону є різні фасони спідниць короткої довжини, один із ультратрендів – теніска. Стилістка радить взути під мініспідницю мінімалістичні босоніжки на підборах або без, кеди, масивні та дуті шльопанці.

Найлітніший варіант спідниці

Якщо міні для вас занадто сміливе рішення, спробуйте приміряти максі. Довгі спідниці актуальні цього літа і дозволять створювати незвичайні луки. Що стосується взуття, то стилістка рекомендує вибирати в’єтнамки або шльопанці, босоніжки мінімалістичні або на платформі.

Максі повернулося в моду

Мабуть, найяскравіший та найоригінальніший фасон спідниці цього літа – кроше. Незвичайна фактура зробить ваше вбрання неповторним, а кольори додадуть соковитості. Носити таку трендову спідницю, пише стилістка, потрібно з прозорими босоніжками на підборах, масивними шльопанцями або мінімалістичними босоніжками.

Ультратрендове вбрання

Нагадаємо, в моді влітку-2022 широка палітра сезонного взуття. Це і сандалі, і босоніжки, і трендові шльопанці, а також кросівки та кеди.

Також "Телеграф" розповідав, які шорти актуальні цього сезону. Стиліст розповіла, як вибрати не лише зручну, а й стильну модель на літо.