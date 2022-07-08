З чим носити білу майку: стильні образи цього літа (фото)

Майка-алкоголічка сьогодні — мастхев літнього гардероба

Білу майку, відому в народі як майка-алкоголічка, стилісти включають у тренди літнього сезону 2022 року.

Це база, яка впишеться в максимально велику кількість образів. Простіше кажучи, носити її можна з усім, зазначає модний блогер Катерина в Інстаграмі.

Стиліст зібрала найцікавіші формули поєднань білої майки з іншими речами, з якими наші читачки можуть ознайомитись нижче.

Майка + сатинова спідниця-міді + другий шар у вигляді сорочки або жакету + відкрите взуття + структурована сумка

Майка + оверсайз-брюки + взуття на плоскому ходу + сумка-багет або структурована хобо

Майка + вільні джинси/штани на кшталт wide leg + взуття на плоскому ходу або невеликому підборі + структурована сумка

Майка + прямі укорочені 7/8 джинси + кардиган + лофери + структурована сумка

Майка + помірно вільні штани чи джинси повної довжини + взуття з гострим мисом. Можливий другий шар у вигляді сорочки, жакету чи кардигану. Сумка можлива як структурована, так і м’яка

Майка + шорти будь-якого типу + жакет або сорочка + взуття на плоскому ходу у разі спортивних шортів, та на підборах — у випадку костюмних

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