З чим носити білу майку: стильні образи цього літа (фото)
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Майка-алкоголічка сьогодні — мастхев літнього гардероба
Білу майку, відому в народі як майка-алкоголічка, стилісти включають у тренди літнього сезону 2022 року.
Це база, яка впишеться в максимально велику кількість образів. Простіше кажучи, носити її можна з усім, зазначає модний блогер Катерина в Інстаграмі.
Стиліст зібрала найцікавіші формули поєднань білої майки з іншими речами, з якими наші читачки можуть ознайомитись нижче.
- Майка + сатинова спідниця-міді + другий шар у вигляді сорочки або жакету + відкрите взуття + структурована сумка
- Майка + оверсайз-брюки + взуття на плоскому ходу + сумка-багет або структурована хобо
- Майка + вільні джинси/штани на кшталт wide leg + взуття на плоскому ходу або невеликому підборі + структурована сумка
- Майка + прямі укорочені 7/8 джинси + кардиган + лофери + структурована сумка
- Майка + помірно вільні штани чи джинси повної довжини + взуття з гострим мисом. Можливий другий шар у вигляді сорочки, жакету чи кардигану. Сумка можлива як структурована, так і м’яка
- Майка + шорти будь-якого типу + жакет або сорочка + взуття на плоскому ходу у разі спортивних шортів, та на підборах — у випадку костюмних
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