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Два купальники відразу і "друга шкіра": найнеоднозначніші тренди цього літа (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Неоднозначні тренди літа 2022 року Новина оновлена 09 липня 2022, 16:08
Неоднозначні тренди літа 2022 року

Деякі речі викликають одні питання, а купувати їх чи ні, вирішувати лише вам

Модні тренди літа 2022 року радують багатьох представниць прекрасної статі. Але й дивують.

Неоднозначні — не завжди означає "неносибельні", зазначає стиліст Катерина в Інстаграмі. Швидше, це щось незвичне, що викликає подив. Але з часом багато трендів, які вважалися сумнівними, стають частиною звичайного життя. Так відбувається зараз з низькою посадкою та хутряним літнім взуттям. Тому не варто категорично викрикувати "Ніколи це не вдягну!".

Два купальники відразу

Топові інфлюенсери (Белла Хадід, Олівія Пеззенто та інші) останнім часом викладали свої фото, де вони використали цей прийом.

Два купальники відразу

Мікроміні

Мікроміні

Супернизька посадка

Супернизька посадка

Легінси у "відкриту"

Легінси

Облягаючий сatsuit

Облягаючий сatsuit

Ботфорти — "друга шкіра"

Ботфорти

Незимове взуття з хутром

Незимове взуття з хутром

Арт-каблук

Арт-каблук

Раніше "Телеграф" розповідав, які головні убори в моді цього літа. А також ми писали, як вибрати трендову сукню на спекотний час, щоб було і стильно, і зручно.

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#Мода #Мода 2022