Які штани носити влітку-2022: добірка стильних образів на фото

У моді штани вільного або широкого крою та з легких тканин

Штани є одним із найрізноманітніших предметів жіночого гардероба у літньому сезоні. Вони підкреслюють образ і не заважають вільно рухатись, тому що в моді влітку 2022 року штани вільного крою з легких тканин.

Про це заявила стиліст Анна Мішаївна в Інстаграмі. За словами модного блогера, потрібно звертати увагу на літні тканини та моделі вільного крою.

Літні тканини — це лінь, бавовна, шифон, шовк, можна віскоза, бамбук, сатин/ситець. Моделі вільного крою мають бути прямі, кльош від стегна, на кшталт палаццо чи карго.

Зараз також мега актуальна занижена посадка, але вона підходить не всім, тому можна сміливо носити із завищеною та із середньою посадкою. Для більш розслаблених образів підійдуть штани на ризинці, але їх можна носити і в офіс, якщо правильно заміксувати. Для офісу є більш структуровані моделі.

У разі мінливої погоди варто носити джинси, бажано світлі, беж, кольорові.

Додамо, що літня мода цього сезону також пропонує найширший вибір трендових суконь, актуальних спідниць і стильних шортів.