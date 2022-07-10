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Актуальні літні шорти 2022: моделі, що гармонійно вписуються в будь-який образ (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Шорти — це must have в гардеробі для кожної затятої модниці Новина оновлена 10 липня 2022, 08:04
Шорти — це must have в гардеробі для кожної затятої модниці

Шорти вже впевнено потіснили на модному п’єдесталі штани та спідниці.

Модні шорти – це один із головних атрибутів жіночого гардероба влітку 2022 року. Вони дозволяють модницям не тільки продемонструвати свої стрункі ноги, але гармонійно вписуються в будь-який аутфіт, як пляжний, так і повсякденний.

Стиліст Ольга Льдокова у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася модним "путівником", у якому розповіла та показала найактуальніші та трендові моделі шортів на літо 2022. Вона також зазначила, що стиль — це самовираження кожної людини, і шорти це один із елементів, які допоможуть показати свою індивідуальність.

Трендові моделі шортів на літо 2022

  • Лляні
Трендовые модели шорт на лето 2022
  • Джинсові
Трендовые модели шорт на лето 2022
  • Бермуди костюмні
Трендовые модели шорт на лето 2022
  • Боксери
Трендовые модели шорт на лето 2022
  • Бермуди джинсові
Трендовые модели шорт на лето 2022
  • Білі
Трендовые модели шорт на лето 2022
  • Яскраві
Трендовые модели шорт на лето 2022
  • Спортивні трикотажні
Трендовые модели шорт на лето 2022

Раніше "Телеграф" розповів, які 5 деталей в одязі зіпсують навіть наймодніший образ. Уникайте цих помилок і виглядатимете стильно.

Теги:
#Мода #Стиль