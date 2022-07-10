Актуальні літні шорти 2022: моделі, що гармонійно вписуються в будь-який образ (фото)
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Шорти вже впевнено потіснили на модному п’єдесталі штани та спідниці.
Модні шорти – це один із головних атрибутів жіночого гардероба влітку 2022 року. Вони дозволяють модницям не тільки продемонструвати свої стрункі ноги, але гармонійно вписуються в будь-який аутфіт, як пляжний, так і повсякденний.
Стиліст Ольга Льдокова у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася модним "путівником", у якому розповіла та показала найактуальніші та трендові моделі шортів на літо 2022. Вона також зазначила, що стиль — це самовираження кожної людини, і шорти це один із елементів, які допоможуть показати свою індивідуальність.
Трендові моделі шортів на літо 2022
- Лляні
- Джинсові
- Бермуди костюмні
- Боксери
- Бермуди джинсові
- Білі
- Яскраві
- Спортивні трикотажні
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