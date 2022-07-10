Топ-7 непробачних помилок у літньому стилі-2022: уникайте їх як вогню (фото)

Помилки, які ми щодня можемо бачити на вулицях міста

Спекотний сезон у самому розпалі, але багато панянок все ще допускають модні помилки в літніх образах.

Модний блогер lookbyirinka вказала на найпоширеніші помилки літнього сезону. Серед них – перевантажений макіяж, "зимові" сумки, силіконові бретельки, натягнута майка та багато інших модних фейлів.

Головні помилки у літніх образах у 2022 році

Перевантажене макіяжем обличчя в спеку виглядає не дуже добре. Дотримуйтесь того, чи доречний яскравий макіяж. Влітку тим паче.

"Зимові" сумки в літньому образі. Досить легко зрозуміти, що ці сумки виглядають громіздко. Вони можуть гармонійно виглядати в осінній та зимовій багатошаровості, але з літніми легкими вбраннями їм не по дорозі.

У жодному разі не можна використовувати короткі шкарпетки під кросівки та кеди. Або надягаємо високі шкарпетки, або шкарпетки, яких не видно взагалі (як на останньому фото).

Натянута майка — це справжній бич літнього гардероба. Мало того, що вона, обтягуючи, акцентує всі недоліки, такий прийом подовжує тулуб, обрізуючи ноги. Видно всі заклепки, ширинки і т.д., якщо натягнути її на джинси або шорти.

Бретелі бюстгальтера не повинно бути видно. Вибирайте бюстгальтер бандо або користуйтеся спеціальними затискачами. Якщо можете собі дозволити, носіть одяг без білизни.

Силіконові лямки. Вони додають вульгарщини навіть у найкращий образ.

Стійка думка, що біла білизна підходить під білу сорочку чи блузку давно втратила актуальність. Вибираємо білизну максимально наближену до вашого тону шкіри.

Раніше стиліст назвала та показала на фото найнеоднозначніші модні тренди літнього сезону-2022.