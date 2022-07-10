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Топ-7 непробачних помилок у літньому стилі-2022: уникайте їх як вогню (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Модні фейли літа 2022 року Новина оновлена 10 липня 2022, 11:31
Модні фейли літа 2022 року

Помилки, які ми щодня можемо бачити на вулицях міста

Спекотний сезон у самому розпалі, але багато панянок все ще допускають модні помилки в літніх образах.

Модний блогер lookbyirinka вказала на найпоширеніші помилки літнього сезону. Серед них – перевантажений макіяж, "зимові" сумки, силіконові бретельки, натягнута майка та багато інших модних фейлів.

Головні помилки у літніх образах у 2022 році

Перевантажене макіяжем обличчя в спеку виглядає не дуже добре. Дотримуйтесь того, чи доречний яскравий макіяж. Влітку тим паче.

Перевантажене макіяжем обличчя

"Зимові" сумки в літньому образі. Досить легко зрозуміти, що ці сумки виглядають громіздко. Вони можуть гармонійно виглядати в осінній та зимовій багатошаровості, але з літніми легкими вбраннями їм не по дорозі.

Зимові сумки в літньому образі

У жодному разі не можна використовувати короткі шкарпетки під кросівки та кеди. Або надягаємо високі шкарпетки, або шкарпетки, яких не видно взагалі (як на останньому фото).

короткі шкарпетки під кросівки та кеди

Натянута майка — це справжній бич літнього гардероба. Мало того, що вона, обтягуючи, акцентує всі недоліки, такий прийом подовжує тулуб, обрізуючи ноги. Видно всі заклепки, ширинки і т.д., якщо натягнути її на джинси або шорти.

Натянута майка

Бретелі бюстгальтера не повинно бути видно. Вибирайте бюстгальтер бандо або користуйтеся спеціальними затискачами. Якщо можете собі дозволити, носіть одяг без білизни.

Бретелі бюстгальтера

Силіконові лямки. Вони додають вульгарщини навіть у найкращий образ.

Силіконові лямки

Стійка думка, що біла білизна підходить під білу сорочку чи блузку давно втратила актуальність. Вибираємо білизну максимально наближену до вашого тону шкіри.

біла білизна

Раніше стиліст назвала та показала на фото найнеоднозначніші модні тренди літнього сезону-2022.

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#Мода #Антітренд #Мода 2022