Викиньте це з гардеробу: топ-5 антитрендів, які легко замінити (фото)

Нестильна деталь зруйнує будь-який образ

Деякий одяг не втрачає актуальності кілька сезонів поспіль. Але і є й ті елементи гардеробу, які давно застаріли і єдине, що можна з ними зробити, викинути. Речі-антитренди можуть роками припадати пилом на полицях без діла, але краще вчасно їх "вичислити" і замінити на модні альтернативи.

Як передає "Телеграф", про головні антитренди розповідає стиліст-іміджмейкер Діана під ніком disty_list в Instagram. За її словами, застарілий одяг та аксесуари можуть легко зіпсувати навіть стильний образ. Тож краще мати маленький, але актуальний гардероб.

Взуття на танкетці – один з антитрендів, який все ще може бути присутнім у вашому, в тому числі, літньому вбранні. Стиліст радить замінити застарілі босоніжки чи туфлі взуттям на платформі.

Вибирайте актуальне взуття

Вітровка, звичайно, може бути зручною курточкою на період осені та весни, але зіпсує ваш образ. Якщо хочете виглядати сучасною, то зупиніть свій вибір на альтернативі — бомбері.

Бомбер — стильний фасон куртки

Сукня з баскою — незвичайний фасон, але свою актуальність він втратив кілька сезонів тому. З баскою стиліст рекомендує попрощатися. А от якщо хочете носити модну сукню, то спробуйте модель я-ля хмара.

Є маса стильних суконь

Ще один антитренд — плісирована спідниця. Але і їй, на щастя, є відповідна заміна. Стиліст пропонує замість плісування купити атласну спідницю.

Віддайте перевагу атласу

Кюлоти вже давно вийшли із моди, пише стиліст. Замість цієї моделі штанів слід вибирати прямий крій, до того ж він підходить до більшості типів фігури.

Прямі штани — мастхев

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