Тренд літнього сезону-2022 — в’язані та солом’яні сумки: з чим носити, щоб виглядати незрівнянно (фото)

У моді легкість та натуральність

В’язані та солом’яні сумки знаходяться на піку актуальності у літньому сезоні 2022 року.

Такий літній аксесуар дуже легко комбінується з більшою частиною літнього гардероба. Стиліст Ольга (@stilnodostupno) в Інстаграмі розповіла, з чим поєднувати в’язані та солом’яні сумки цього літа, щоб усі заздрили вашому стилю.

Носимо з:

Легкими та структурованими сукнями

Джинсами та штанами

Майками та футболками

Сорочками та блузами

Будь-якими спідницями та шортами

Додамо, що мода цього літа вражає різноманітністю. У тренді мінімалістичні та романтичні сукні, а також яскраві купальники з вирізами та зав’язками.