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Тренд літнього сезону-2022 — в’язані та солом’яні сумки: з чим носити, щоб виглядати незрівнянно (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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В’язані сумки — тренд літа 2022 року
В’язані сумки — тренд літа 2022 року

У моді легкість та натуральність

В’язані та солом’яні сумки знаходяться на піку актуальності у літньому сезоні 2022 року.

Такий літній аксесуар дуже легко комбінується з більшою частиною літнього гардероба. Стиліст Ольга (@stilnodostupno) в Інстаграмі розповіла, з чим поєднувати в’язані та солом’яні сумки цього літа, щоб усі заздрили вашому стилю.

Носимо з:

Легкими та структурованими сукнями

Легкі та структуровані сукні

Джинсами та штанами

Джинси та штани
Джинси та штани

Майками та футболками

майки та футболки

Сорочками та блузами

сорочки та блузи
сорочки та блузи

Будь-якими спідницями та шортами

спідниці шорти
сумки

Додамо, що мода цього літа вражає різноманітністю. У тренді мінімалістичні та романтичні сукні, а також яскраві купальники з вирізами та зав’язками.

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#Мода #Мода 2022