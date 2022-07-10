Тренд літнього сезону-2022 — в’язані та солом’яні сумки: з чим носити, щоб виглядати незрівнянно (фото)
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У моді легкість та натуральність
В’язані та солом’яні сумки знаходяться на піку актуальності у літньому сезоні 2022 року.
Такий літній аксесуар дуже легко комбінується з більшою частиною літнього гардероба. Стиліст Ольга (@stilnodostupno) в Інстаграмі розповіла, з чим поєднувати в’язані та солом’яні сумки цього літа, щоб усі заздрили вашому стилю.
Носимо з:
Легкими та структурованими сукнями
Джинсами та штанами
Майками та футболками
Сорочками та блузами
Будь-якими спідницями та шортами
Додамо, що мода цього літа вражає різноманітністю. У тренді мінімалістичні та романтичні сукні, а також яскраві купальники з вирізами та зав’язками.