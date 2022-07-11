Поза часом: топові літні речі, які ніколи не виходять із моди (фото)

На деякий одяг сезонні тренди впливу не мають

Певний одяг, взуття та аксесуари залишаються актуальними не лише сезонами, а роками. Багато речей носили ще за часів принцеси Діани та Мерлін Монро і продовжують одягати зараз.

Як пише "Телеграф", про так звані вічні речі літнього гардеробу розповідає стилістка Дар’я Григора в Instagram. Вона виділяє 18 позицій, без яких неможливий стильний лук влітку. Ці речі чудово складаються між собою в образи та утворюють timeless капсулу вашого гардеробу.

Одяг, який ніколи не виходить із моди

Серед предметів "вічного" одягу стиліст виділяє такі базові варіанти:

Біла майка в рубчик

Чорна футболка

Сукня-комбінація

Джинсові шорти

Світлі джинси

Сорочки – біла лляна та бавовняна вільного крою

Тільняшка

Джинсова куртка

Льняні вільні штани

Ці речі, за словами стилістки, чудово впишуться в кежуалгардероб і з ними ви точно складете чимало сучасних комфортних образів.

Базовий верх

Незамінна сукня для багатьох луків влітку

Джинс — практичний вибір

Без сорочок з натуральних тканин влітку ніяк

Багатофункціональний одяг

Зручні для літа штани

Взуття та аксесуари, актуальні у будь-який сезон

Деякі моделі взуття та види аксесуарів так само проходять ніби крізь роки та надиктовані дизайнерами тенденції. З такими речами завжди можна скласти стильний лук. У тому числі це:

Шовкова хустинка

Окуляри

Білі спортивні кеди

Класичні шльопанці зі шкіри коричневого кольору

Чорні сандалі зі злегка потовщеною підошвою

Елегантні босоніжки на зручному підборі

Літня сумка-шопер

Сумка-кошик із соломки чи рафії

Хустка та окуляри підвищать градус стилю у вашому образі

Топ-4 пар взуття на літо

Придбайте щонайменше дві стильні сумки

Раніше "Телеграф" розповідав, які шорти модні влітку-2022. Дизайнери порадували широким вибором та різноманітністю фасонів. А також ми писали про найнеоднозначніші тренди цього року. У тому числі прийом із двома купальниками та взуття, немов "друга шкіра".