Поза часом: топові літні речі, які ніколи не виходять із моди (фото)
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На деякий одяг сезонні тренди впливу не мають
Певний одяг, взуття та аксесуари залишаються актуальними не лише сезонами, а роками. Багато речей носили ще за часів принцеси Діани та Мерлін Монро і продовжують одягати зараз.
Як пише "Телеграф", про так звані вічні речі літнього гардеробу розповідає стилістка Дар’я Григора в Instagram. Вона виділяє 18 позицій, без яких неможливий стильний лук влітку. Ці речі чудово складаються між собою в образи та утворюють timeless капсулу вашого гардеробу.
Одяг, який ніколи не виходить із моди
Серед предметів "вічного" одягу стиліст виділяє такі базові варіанти:
- Біла майка в рубчик
- Чорна футболка
- Сукня-комбінація
- Джинсові шорти
- Світлі джинси
- Сорочки – біла лляна та бавовняна вільного крою
- Тільняшка
- Джинсова куртка
- Льняні вільні штани
Ці речі, за словами стилістки, чудово впишуться в кежуалгардероб і з ними ви точно складете чимало сучасних комфортних образів.
Взуття та аксесуари, актуальні у будь-який сезон
Деякі моделі взуття та види аксесуарів так само проходять ніби крізь роки та надиктовані дизайнерами тенденції. З такими речами завжди можна скласти стильний лук. У тому числі це:
- Шовкова хустинка
- Окуляри
- Білі спортивні кеди
- Класичні шльопанці зі шкіри коричневого кольору
- Чорні сандалі зі злегка потовщеною підошвою
- Елегантні босоніжки на зручному підборі
- Літня сумка-шопер
- Сумка-кошик із соломки чи рафії
Раніше "Телеграф" розповідав, які шорти модні влітку-2022. Дизайнери порадували широким вибором та різноманітністю фасонів. А також ми писали про найнеоднозначніші тренди цього року. У тому числі прийом із двома купальниками та взуття, немов "друга шкіра".