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Поза часом: топові літні речі, які ніколи не виходять із моди (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Біла сорочка — мастхев
Біла сорочка — мастхев

На деякий одяг сезонні тренди впливу не мають

Певний одяг, взуття та аксесуари залишаються актуальними не лише сезонами, а роками. Багато речей носили ще за часів принцеси Діани та Мерлін Монро і продовжують одягати зараз.

Як пише "Телеграф", про так звані вічні речі літнього гардеробу розповідає стилістка Дар’я Григора в Instagram. Вона виділяє 18 позицій, без яких неможливий стильний лук влітку. Ці речі чудово складаються між собою в образи та утворюють timeless капсулу вашого гардеробу.

Одяг, який ніколи не виходить із моди

Серед предметів "вічного" одягу стиліст виділяє такі базові варіанти:

  • Біла майка в рубчик
  • Чорна футболка
  • Сукня-комбінація
  • Джинсові шорти
  • Світлі джинси
  • Сорочки – біла лляна та бавовняна вільного крою
  • Тільняшка
  • Джинсова куртка
  • Льняні вільні штани

Ці речі, за словами стилістки, чудово впишуться в кежуалгардероб і з ними ви точно складете чимало сучасних комфортних образів.

Біла майка і чорна футболка
Базовий верх
Плаття-комбінація
Незамінна сукня для багатьох луків влітку
Джинсові шорти і штани
Джинс — практичний вибір
Літні жіночі сорочки
Без сорочок з натуральних тканин влітку ніяк
Тільняшка та джинсова куртка
Багатофункціональний одяг
Літні штани
Зручні для літа штани

Взуття та аксесуари, актуальні у будь-який сезон

Деякі моделі взуття та види аксесуарів так само проходять ніби крізь роки та надиктовані дизайнерами тенденції. З такими речами завжди можна скласти стильний лук. У тому числі це:

  • Шовкова хустинка
  • Окуляри
  • Білі спортивні кеди
  • Класичні шльопанці зі шкіри коричневого кольору
  • Чорні сандалі зі злегка потовщеною підошвою
  • Елегантні босоніжки на зручному підборі
  • Літня сумка-шопер
  • Сумка-кошик із соломки чи рафії
Хустка та окуляри
Хустка та окуляри підвищать градус стилю у вашому образі
Літнє взуття
Топ-4 пар взуття на літо
Літні сумки
Придбайте щонайменше дві стильні сумки

Раніше "Телеграф" розповідав, які шорти модні влітку-2022. Дизайнери порадували широким вибором та різноманітністю фасонів. А також ми писали про найнеоднозначніші тренди цього року. У тому числі прийом із двома купальниками та взуття, немов "друга шкіра".

Теги:
#Мода #Стиль