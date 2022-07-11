Як додати образам родзинки: стиліст назвала "спекотні" тренди, які виділять вас із натовпу (фото)
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У трендах цього літа — натільні прикраси та колготки у сітку
Стежити за модою і повністю їй слідувати складно, та й нікому, за великим рахунком, не потрібно. А ось додавати цікаві новинки до вже існуючого правильного, індивідуально підібраного літнього гардероба рекомендують багато стилістів.
Модний блогер Майя Кривобокова розповіла, які тренди зроблять ваші літні образи соковитішими і красивішими.
Прикраса на голову
Може бути у вигляді в’язаної шапочки або повністю складатися з каменів. Смілива прикраса зробить образ неповторним і незабутнім.
Натільна прикраса
Популярні не тільки класичні прикраси, але й щось оригінальніше. Приклад такої незвичайної прикраси – ланцюжок на тіло.
Сукня-сітка
Сукні та спідниці у велику сітку, створені в техніці макраме, безперечно стилеутворюючий тренд, який здатний перетворити будь-який ваш образ.
Ремінь на стегнах
Культові низькі штани та спідниці родом із 2000-х заповнили колекції сезону весна-літо-2022, відповідно і ремінь опустився нижче звичайного. Не забуваймо, що це порушує пропорції тіла.
Колготки у сітку
Такі колготки мають досить велике переплетення, що нагадує рибальську сітку. Проте деякі дизайнери показали й дрібне.
Костюм із боксерами
Оверсайз-сорочка та шорти-боксери – наймодніше комбо літа 2022 року. Такий костюм стане універсальним вбранням для різних випадків.
Об’ємні квіти
Неочевидний та романтичний тренд на літо – об’ємні квіти на сукнях, топах та навіть купальниках.
Раніше "Телеграф" розповідав, які спідниці в моді цього літа. А також ми писали, як збільшити ріст за допомогою одягу: є кілька перевірених "трюків".