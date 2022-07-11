Як додати образам родзинки: стиліст назвала "спекотні" тренди, які виділять вас із натовпу (фото)

У трендах цього літа — натільні прикраси та колготки у сітку

Стежити за модою і повністю їй слідувати складно, та й нікому, за великим рахунком, не потрібно. А ось додавати цікаві новинки до вже існуючого правильного, індивідуально підібраного літнього гардероба рекомендують багато стилістів.

Модний блогер Майя Кривобокова розповіла, які тренди зроблять ваші літні образи соковитішими і красивішими.

Прикраса на голову

Може бути у вигляді в’язаної шапочки або повністю складатися з каменів. Смілива прикраса зробить образ неповторним і незабутнім.

Натільна прикраса

Популярні не тільки класичні прикраси, але й щось оригінальніше. Приклад такої незвичайної прикраси – ланцюжок на тіло.

Сукня-сітка

Сукні та спідниці у велику сітку, створені в техніці макраме, безперечно стилеутворюючий тренд, який здатний перетворити будь-який ваш образ.

Ремінь на стегнах

Культові низькі штани та спідниці родом із 2000-х заповнили колекції сезону весна-літо-2022, відповідно і ремінь опустився нижче звичайного. Не забуваймо, що це порушує пропорції тіла.

Колготки у сітку

Такі колготки мають досить велике переплетення, що нагадує рибальську сітку. Проте деякі дизайнери показали й дрібне.

Костюм із боксерами

Оверсайз-сорочка та шорти-боксери – наймодніше комбо літа 2022 року. Такий костюм стане універсальним вбранням для різних випадків.

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Об’ємні квіти

Неочевидний та романтичний тренд на літо – об’ємні квіти на сукнях, топах та навіть купальниках.

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