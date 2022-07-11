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Як додати образам родзинки: стиліст назвала "спекотні" тренди, які виділять вас із натовпу (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які речі в тренді влітку 2022 року
Які речі в тренді влітку 2022 року

У трендах цього літа — натільні прикраси та колготки у сітку

Стежити за модою і повністю їй слідувати складно, та й нікому, за великим рахунком, не потрібно. А ось додавати цікаві новинки до вже існуючого правильного, індивідуально підібраного літнього гардероба рекомендують багато стилістів.

Модний блогер Майя Кривобокова розповіла, які тренди зроблять ваші літні образи соковитішими і красивішими.

Прикраса на голову

Може бути у вигляді в’язаної шапочки або повністю складатися з каменів. Смілива прикраса зробить образ неповторним і незабутнім.

Прикраса на голову

Натільна прикраса

Популярні не тільки класичні прикраси, але й щось оригінальніше. Приклад такої незвичайної прикраси – ланцюжок на тіло.

Натільна прикраса

Сукня-сітка

Сукні та спідниці у велику сітку, створені в техніці макраме, безперечно стилеутворюючий тренд, який здатний перетворити будь-який ваш образ.

Сукня-сітка

Ремінь на стегнах

Культові низькі штани та спідниці родом із 2000-х заповнили колекції сезону весна-літо-2022, відповідно і ремінь опустився нижче звичайного. Не забуваймо, що це порушує пропорції тіла.

Ремінь на стегнах

Колготки у сітку

Такі колготки мають досить велике переплетення, що нагадує рибальську сітку. Проте деякі дизайнери показали й дрібне.

Колготки у сітку

Костюм із боксерами

Оверсайз-сорочка та шорти-боксери – наймодніше комбо літа 2022 року. Такий костюм стане універсальним вбранням для різних випадків.

Костюм із боксерами

Об’ємні квіти

Неочевидний та романтичний тренд на літо – об’ємні квіти на сукнях, топах та навіть купальниках.

Об’ємні квіти

Раніше "Телеграф" розповідав, які спідниці в моді цього літа. А також ми писали, як збільшити ріст за допомогою одягу: є кілька перевірених "трюків".

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#Мода #Тренди #Мода 2022