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Треніки та розтягнута футболка не підійдуть: топ-10 стильних варіантів домашнього одягу (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Домашній лук важливий для тих, хто працює вдома
Домашній лук важливий для тих, хто працює вдома

Домашній одяг може бути не тільки комфортним, а й модним

На вихід, чи то робота чи прогулянка, ми надягаємо найякісніший і стильний одяг, намагаючись врахувати всі останні тренди літа-2022. Тоді як вдома багато хто часто забуває про зовнішній вигляд, роблячи упор на зручність. Стилісти в один голос твердять: навіть у домашній обстановці можна бути стильною та привабливою.

Як пише "Телеграф", про найактуальніший домашній одяг розповідає стилістка Дар’я Григора в Instagram. За її словами, виробники думають про те, як має виглядати сучасний домашній одяг, якщо це не стереотипні "треніки та розтягнута футболка". Знайти зручні та стильні речі зараз, запевняє стилістка, можна в будь-якому мас, мідл і люксмаркеті.

Як пише стилістка, після переходу багатьох професій в онлайнпростір і пандемії коронавірусу, яка багато що змінила, виникла потреба в якісному домашньому одязі, який:

  • був би зручним, щоб просидіти у ньому до 8 годин;
  • мав би адекватний вигляд, щоб можна було прийняти відеодзвінок або взяти участь в онлайннараді, вибігти за потреби до магазину.

Так, для дому краще вибирати натуральні тканини та базові кольори або пастельні відтінки. Один із оптимальних варіантів одягу для дому – трикотажний костюм. Штани можуть бути як вільного крою, так і більш обтягуючими. Якщо мова про комплект, то кардиган можна доповнити майкою або топом.

Домашній одяг
Костюм — мастхев для дому
Домашній одяг
Домашній одяг може виглядати стильно
Домашній одяг
У топі — спокійні відтінки

Домашній лук можна скласти і з шортами або платтям, спідницею, а в більш прохолодну пору року — подовженим джемпером.

Домашній одяг
Зручно та жіночно
Домашній одяг
Затишні варіанти

Раніше "Телеграф" розповідав про літні речі, які ніколи не виходять із моди. Без них неможливий жоден базовий гардероб.

Теги:
#Мода #Стиль #домашній одяг