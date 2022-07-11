Вигідне вкладення: топ-8 речей, що залишаються в моді десятиліттями (фото)

Деяким речам не підвладні модні тенденції та віяння

Деякий одяг не втрачає своєї актуальності протягом десятиліть. Свого часу в тих чи інших речах, які вже стали базовими і залишаються модними поза трендами та часом, з’являлося багато знаменитих ікон стилю. Серед них принцеса Діана, Мерилін Монро, Джулія Робертс, Мадонна, Вікторія Бекхем, Дрю Беррімор, Шер, Вайнона Райдер і Шерон Стоун.

Як пише "Телеграф", про речі, які завжди в моді, розповіла стилістка під ніком anna.le.nova в Instagram. За її словами, саме в такий одяг можна сміливо інвестувати, оскільки він має бути високої якості та тоді прослужить вам довгий час. Стиліст радить вибирати максимально прості й універсальні речі без зайвих елементів чи декору.

Так, у топ-8 речей, які завжди у моді, потрапляє біла футболка. Цей базовий верх може бути частиною мінімалістичного образу або стати одним з елементів у багатошаровому луку.

Мастхев будь-якого гардеробу

Не менш вічна річ – чорна водолазка. Тут дуже важливо, щоб вона була виготовлена з натуральної тканини, інакше швидко втратить товарний вигляд.

Цю річ у свої роки носила знаменита Монро

Біла сорочка вільного крою — ще один мастхев, який стане в нагоді в гардеробі в будь-яку пору року. А якщо річ із натуральної тканини, то в ній буде нежарко у спеку.

Вибір принцеси Діани

Що стосується штанів, то базова річ, звичайно, це джинси. Щоб ви завжди виглядали актуально – вибирайте прямий крій.

Наслідуйте приклад Вікторії Бекхем

Шкіряна косуха – обов’язковий атрибут гардеробу будь-якої модниці. В сучасний час з такою курткою можна скласти масу вбрання, починаючи від стилю гранж, закінчуючи кежуал і романтичним.

Практично та стильно

Як базовий верхній одяг підходить пряме бежеве пальто. Фасон без зайвих деталей і декору буде актуальним у будь-якому сезоні.

Таке пальто підвищить градус стилю

Подовжений чорний піджак — ще одна необхідна річ у гардеробі, яка доповнить безліч стильних луків.

Базова річ у будь-якому гардеробі

Тренч вільного крою носили як десятиліття тому, так і зараз. Цей верхній одяг завжди виглядає стильно і добротно.

Зручно та зі смаком

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі вже давно застаріли та чим замінити антитренди.