Завжди в моді: 5 речей, які мають бути у гардеробі кожної модниці (фото)

Модні лайфхаки від французьких модниць.

Деякі речі, взуття та аксесуари не втрачають актуальності не те щоб кілька сезонів поспіль, а залишаються трендовими протягом кількох років. Тому якщо ви хочете завжди бути стильною, важливо додати до свого гардероба ці речі.

Оскільки найстильнішими у світі вважаються француженки, то і за модними порадами варто звертатися саме до них, пише портал prostoway. Паризький стиль простий і елегантний одночасно, а наслідувати його дуже легко.

Речі, які завжди в моді

Прямі джинси – такі штани добре сидять на будь-якій фігурі, а завдяки нейтральності крою підходять абсолютно до будь-якого одягу.

"Чайна сукня" — особливість цього вбрання в простоті крою: вільний, але злегка приталений силует, легкість, непомітний колір і, як правило, квітковий принт.

Плетена сумка — така модель поєднується практично з усім.

Чорний джемпер — річ на всі часи та усі випадки. Такий джемпер можна одягти куди завгодно: починаючи від побачення, закінчуючи урочистим заходом.

Топ у вінтажному стилі — романтичні блузи з об’ємними рукавами добре підійдуть як до джинсів, так і спідниць.

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