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Завжди в моді: 5 речей, які мають бути у гардеробі кожної модниці (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Завжди в моді: 5 речей, які мають бути у гардеробі кожної модниці (фото)

Модні лайфхаки від французьких модниць.

Деякі речі, взуття та аксесуари не втрачають актуальності не те щоб кілька сезонів поспіль, а залишаються трендовими протягом кількох років. Тому якщо ви хочете завжди бути стильною, важливо додати до свого гардероба ці речі.

Оскільки найстильнішими у світі вважаються француженки, то і за модними порадами варто звертатися саме до них, пише портал prostoway. Паризький стиль простий і елегантний одночасно, а наслідувати його дуже легко.

Речі, які завжди в моді

  • Прямі джинси – такі штани добре сидять на будь-якій фігурі, а завдяки нейтральності крою підходять абсолютно до будь-якого одягу.
Вещи, которые всегда в моде
  • "Чайна сукня" — особливість цього вбрання в простоті крою: вільний, але злегка приталений силует, легкість, непомітний колір і, як правило, квітковий принт.
Вещи, которые всегда в моде
  • Плетена сумка — така модель поєднується практично з усім.
Вещи, которые всегда в моде
  • Чорний джемпер — річ на всі часи та усі випадки. Такий джемпер можна одягти куди завгодно: починаючи від побачення, закінчуючи урочистим заходом.
Вещи, которые всегда в моде
  • Топ у вінтажному стилі — романтичні блузи з об’ємними рукавами добре підійдуть як до джинсів, так і спідниць.
Вещи, которые всегда в моде

Раніше "Телеграф" розповідав, які спідниці в моді цього літа. А також ми писали, як збільшити зростання за допомогою одягу : є кілька перевірених "трюків".

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#Мода #Стиль