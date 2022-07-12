Джинсові шорти в моді-2022: образи зі стильними моделями на кожен день (фото)

Такі шортики практичні, стильні та комфортні

У літніх трендах літа 2022 року знайшли своє місце джинсові шорти.

Джинсові шорти – нова класика, відзначає стиліст та модний блогер Ольга (@stilnodostupno). Останніми роками найбільш актуальними джинсовими шортами стали подовжені моделі, що не облягають повністю ноги. І саме такі джинсові шорти ми можемо віднести до сучасної класики. Бо ця модель ще довго буде актуальна.

Експерт поділилася добіркою стильних образів із джинсовими шортами актуальних моделей. З чим носити цей предмет гардероба, дивіться нижче.

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