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Джинсові шорти в моді-2022: образи зі стильними моделями на кожен день (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Найстильніші джинсові шорти влітку 2022 року
Найстильніші джинсові шорти влітку 2022 року

Такі шортики практичні, стильні та комфортні

У літніх трендах літа 2022 року знайшли своє місце джинсові шорти.

Джинсові шорти – нова класика, відзначає стиліст та модний блогер Ольга (@stilnodostupno). Останніми роками найбільш актуальними джинсовими шортами стали подовжені моделі, що не облягають повністю ноги. І саме такі джинсові шорти ми можемо віднести до сучасної класики. Бо ця модель ще довго буде актуальна.

Експерт поділилася добіркою стильних образів із джинсовими шортами актуальних моделей. З чим носити цей предмет гардероба, дивіться нижче.

Джинсові шорти 2022
Джинсові шорти 2022
Джинсові шорти 2022
Джинсові шорти 2022
Джинсові шорти 2022
Джинсові шорти 2022
Джинсові шорти 2022
Джинсові шорти 2022
Джинсові шорти 2022

Раніше "Телеграф" розповів, які 5 деталей в одязі зіпсують навіть наймодніший образ. Уникайте цих помилок і виглядатимете стильно.

Теги:
#Мода #Шорти #Тренди #Джинсові шорти #Мода 2022