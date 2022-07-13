Як носити спортивні шорти поза спортзалом: добірка стильних літніх образів (фото)

Спортивні шорти – обов’язкова річ для спекотного літа

Шорти – один із базових елементів літнього гардеробу. Цього сезону в тренді безліч моделей: від ультракоротких шортів до бермудів. Серед модних варіантів і спортивні шорти, які можна міксувати з різними стилями.

Як повідомляє "Телеграф", про те, як носити спортивні шорти поза спортзалом, докладно розповіла стилістка під ніком stylist.inna в Instagram. За її словами, є безліч стильних образів, які можна скласти зі спортивними шортами цього сезону.

Як пише стилістка, найбільш вдалі поєднання із шортами у спортивному стилі – це луки з класичним жакетом або сорочкою та топом. Крім того, за словами стилістки, цей фасон шортів можна носити зі спортивними елементами гардеробу. Це можуть бути худі, бомбери, футболки. Однак у такому разі потрібно бути обережним із вибором взуття. Вибираючи кеди або кросівки, вигляд може бути таким, ніби ви справді зібралися на тренування. Натомість стилістка радить взути мінімалістичні босоніжки, сандалії, в’єтнамки на грубій підошві. У крайньому випадку доповніть лук хоча б якоюсь класичною сумочкою або клатчем, розпустіть волосся і додайте аксесуари.

У поєднанні з худі

Спортивні шорти носить, у тому числі, Белла Хадід

На вибір – монохром або яскравий мікс

Модні фасони цього сезону

Розслаблені та комфортні образи

Для літа саме те

Стильні та соковиті луки

Комбінуються як з піджаками, так і з сорочками

Раніше "Телеграф" розповідав про гарячі тенденції літа-2022 щодо взуття. У моді безліч фасонів і моделей — від трендових дутих шльопанець до елегантних босоніжок з тонкими ремінцями.

А також ми писали, як вибрати тканину влітку, щоб у одязі було комфортно та не надто спекотно. За словами стиліста, є кілька важливих нюансів.