Як носити вишиванку у повсякденному житті: топ-10 стильних образів (фото)

Вишита сорочка може стати яскравою частиною вашого луку

Один із головних трендів літа-2022 – етнічні мотиви та вишиті сорочки. Багато хто звик надягати вишиванку з особливої нагоди, але цей елемент гардеробу цілком зручний і в повсякденному житті. До того ж, у спеку тканина української сорочки буде дуже комфортною.

Про те, як правильно стилізувати вишиванку, розповідає стилістка Яна Платнова в Instagram. Вона додає, що вишиванки – це історія народів, а в нашому випадку ще й душа та код нації. Вишиті блузи та сорочки стають все більш популярним предметом гардеробу.

Предмет національного одягу українців може бути повноцінним та функціональним елементом стильного образу. Поєднувати вишиванку можна з різним низом. Це можуть бути як джинси, так і штани вільного чи прямого крою. Одягти сорочку доречно і під спідницю, причому, довжина не обмежена, чи то міді чи максі. Дуже стильно вишиванка виглядає з базовими речами літнього гардеробу – джинсовими спідницями та шортами.

Вишиванка, шорти та кросівки — стильна формула

Лук з вишиванкою може бути практичним

Класичне поєднання чорного та червоного

Доповнювати лук з вишиванкою потрібно актуальними аксесуарами, зокрема ременями та сумками. Доречні етнічні мотиви та натуральні фактури й відтінки. Залежно від одягу, підійдуть як підбори – босоніжки, мюлі, сабо чи клогі, так і взуття на плоскому ходу. Більше того, образ, наближений до стилю кежуал, сміливо доповнюйте білими кросівками.

Відмінно і під підбори

Стильно і зі спідницею, і зі штанами

Раніше "Телеграф" розповідав, які літні речі ніколи не виходять із моди. Без цього одягу ваш гардероб буде "бідним" та малофункціональним.