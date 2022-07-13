Як носити вишиванку у повсякденному житті: топ-10 стильних образів (фото)
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Вишита сорочка може стати яскравою частиною вашого луку
Один із головних трендів літа-2022 – етнічні мотиви та вишиті сорочки. Багато хто звик надягати вишиванку з особливої нагоди, але цей елемент гардеробу цілком зручний і в повсякденному житті. До того ж, у спеку тканина української сорочки буде дуже комфортною.
Про те, як правильно стилізувати вишиванку, розповідає стилістка Яна Платнова в Instagram. Вона додає, що вишиванки – це історія народів, а в нашому випадку ще й душа та код нації. Вишиті блузи та сорочки стають все більш популярним предметом гардеробу.
Предмет національного одягу українців може бути повноцінним та функціональним елементом стильного образу. Поєднувати вишиванку можна з різним низом. Це можуть бути як джинси, так і штани вільного чи прямого крою. Одягти сорочку доречно і під спідницю, причому, довжина не обмежена, чи то міді чи максі. Дуже стильно вишиванка виглядає з базовими речами літнього гардеробу – джинсовими спідницями та шортами.
Доповнювати лук з вишиванкою потрібно актуальними аксесуарами, зокрема ременями та сумками. Доречні етнічні мотиви та натуральні фактури й відтінки. Залежно від одягу, підійдуть як підбори – босоніжки, мюлі, сабо чи клогі, так і взуття на плоскому ходу. Більше того, образ, наближений до стилю кежуал, сміливо доповнюйте білими кросівками.
Раніше "Телеграф" розповідав, які літні речі ніколи не виходять із моди. Без цього одягу ваш гардероб буде "бідним" та малофункціональним.