Сукня-майка чи в горошок? Топ 9 нарядів, які у тренді влітку-2022 (фото)

Модний блогер назвала 9 актуальних моделей та принтів сезону

На відміну від антитрендів літніх суконь 2022 року, їх актуальні альтернативи порадували модниць.

Дизайнери пропонують великий вибір фасонів на будь-яку фігуру та будь-який смак – від мінімалізму та класичних моделей до зухвалих та сексуальних варіантів. Модний блогер SAMAL SAN назвала та показала актуальні моделі та принти суконь, які можна сміливо носити цього літа.

Топ 9 суконь літа, які мають бути в літньому гардеробі у 2022 році

1. Ультраміні

2. Сукня у горошок

3. Повітряні сукні

4. Плетіння та в’язання

5. Абстрактний принт

6. Вирізи

7. Сукня-майка

8. Квітковий принт

9. Сукні-комбінації

Раніше "Телеграф" розповідав, які літні речі ніколи не виходять із моди. Без цього одягу ваш гардероб буде "бідним" та малофункціональним.