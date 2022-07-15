Сукня-майка чи в горошок? Топ 9 нарядів, які у тренді влітку-2022 (фото)
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Модний блогер назвала 9 актуальних моделей та принтів сезону
На відміну від антитрендів літніх суконь 2022 року, їх актуальні альтернативи порадували модниць.
Дизайнери пропонують великий вибір фасонів на будь-яку фігуру та будь-який смак – від мінімалізму та класичних моделей до зухвалих та сексуальних варіантів. Модний блогер SAMAL SAN назвала та показала актуальні моделі та принти суконь, які можна сміливо носити цього літа.
Топ 9 суконь літа, які мають бути в літньому гардеробі у 2022 році
1. Ультраміні
2. Сукня у горошок
3. Повітряні сукні
4. Плетіння та в’язання
5. Абстрактний принт
6. Вирізи
7. Сукня-майка
8. Квітковий принт
9. Сукні-комбінації
Раніше "Телеграф" розповідав, які літні речі ніколи не виходять із моди. Без цього одягу ваш гардероб буде "бідним" та малофункціональним.