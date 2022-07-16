У тренді — максималізм: стиліст назвала прикраси, які додадуть "родзинку" літнім образам (фото)
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Актуальні прикраси, які неодмінно захочеться додати до свого гардероба цього літа
Напевно, майже кожна жінка може стояти та довго "залипати" на прикрасах біля вітрин. Зараз стільки біжутерії на будь-який смак, що очі розбігаються!
Цього сезону панує максималізм, підкреслює стиліст Світлана. Це найголовніший тренд сезону: все велике та об’ємне.
В моді:
- Перли (як у 100% виконанні, так і в комбінації з ланцюгами),
- великі кільця, як з камінням, так і без,
- об’ємні ланцюги та кілька ярусів ланцюгів, довгі ланцюги,
- чокери,
- вироби з натуральних матеріалів,
- сережки кільця, довгі сережки,
- яскраві прикраси,
- незвичайні форми.
Раніше "Телеграф" розповідав про аксесуари, які у 2022 році очолюють список антитрендів.