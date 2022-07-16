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У тренді — максималізм: стиліст назвала прикраси, які додадуть "родзинку" літнім образам (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які прикраси та біжутерія в моді влітку 2022 року Новина оновлена 16 липня 2022, 11:24
Які прикраси та біжутерія в моді влітку 2022 року

Актуальні прикраси, які неодмінно захочеться додати до свого гардероба цього літа

Напевно, майже кожна жінка може стояти та довго "залипати" на прикрасах біля вітрин. Зараз стільки біжутерії на будь-який смак, що очі розбігаються!

Цього сезону панує максималізм, підкреслює стиліст Світлана. Це найголовніший тренд сезону: все велике та об’ємне.

В моді:

  • Перли (як у 100% виконанні, так і в комбінації з ланцюгами),
  • великі кільця, як з камінням, так і без,
  • об’ємні ланцюги та кілька ярусів ланцюгів, довгі ланцюги,
  • чокери,
  • вироби з натуральних матеріалів,
  • сережки кільця, довгі сережки,
  • яскраві прикраси,
  • незвичайні форми.
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022
Трендові прикраси літа-2022

Раніше "Телеграф" розповідав про аксесуари, які у 2022 році очолюють список антитрендів.

Теги:
#Мода #Прикраси #Біжутерія #Тренди #Мода 2022