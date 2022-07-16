У тренді — максималізм: стиліст назвала прикраси, які додадуть "родзинку" літнім образам (фото)

Актуальні прикраси, які неодмінно захочеться додати до свого гардероба цього літа

Напевно, майже кожна жінка може стояти та довго "залипати" на прикрасах біля вітрин. Зараз стільки біжутерії на будь-який смак, що очі розбігаються!

Цього сезону панує максималізм, підкреслює стиліст Світлана. Це найголовніший тренд сезону: все велике та об’ємне.

В моді:

Перли (як у 100% виконанні, так і в комбінації з ланцюгами),

великі кільця, як з камінням, так і без,

об’ємні ланцюги та кілька ярусів ланцюгів, довгі ланцюги,

чокери,

вироби з натуральних матеріалів,

сережки кільця, довгі сережки,

яскраві прикраси,

незвичайні форми.

Трендові прикраси літа-2022 Трендові прикраси літа-2022 Трендові прикраси літа-2022 Трендові прикраси літа-2022 Трендові прикраси літа-2022 Трендові прикраси літа-2022 Трендові прикраси літа-2022 Трендові прикраси літа-2022

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