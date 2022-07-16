Мода диктує тренди осені-2022: на що варто звернути увагу вже сьогодні (фото)
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Модельєри звертають увагу на опущеній талії та відтінках синього
Літо ще не закінчилося, а дизайнери вже на повну закидають нас модними трендами, які стануть актуальними цієї осені та взимку.
Стиліст Ольга (@stilnodostupno) назвала головні з них. Модний блогер зазначає, що в сезоні осінь-зима 2022/2023 дизайнери одночасно зверталися як до театральності, так і до приземленості високої моди.
Модні тренди, які будуть актуальні восени-2022
Спущена талія
Довгі спідничні костюми
Сітка
Відтінки синього
Готичні сукні
Баски
Корсети
Раніше "Телеграф" показував, які тренди літа 2022 року вважаються неоднозначними.