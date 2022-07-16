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Мода диктує тренди осені-2022: на що варто звернути увагу вже сьогодні (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що буде в моді восени 2022 року
Що буде в моді восени 2022 року

Модельєри звертають увагу на опущеній талії та відтінках синього

Літо ще не закінчилося, а дизайнери вже на повну закидають нас модними трендами, які стануть актуальними цієї осені та взимку.

Стиліст Ольга (@stilnodostupno) назвала головні з них. Модний блогер зазначає, що в сезоні осінь-зима 2022/2023 дизайнери одночасно зверталися як до театральності, так і до приземленості високої моди.

Модні тренди, які будуть актуальні восени-2022

Спущена талія

Опущена талія

Довгі спідничні костюми

Довгі спідничні костюми

Сітка

Сітка

Відтінки синього

синя сукня

Готичні сукні

Готичні сукні

Баски

Баски

Корсети

Корсети

Раніше "Телеграф" показував, які тренди літа 2022 року вважаються неоднозначними.

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#Мода #Тренди #Мода 2022