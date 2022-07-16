Мода диктує тренди осені-2022: на що варто звернути увагу вже сьогодні (фото)

Модельєри звертають увагу на опущеній талії та відтінках синього

Літо ще не закінчилося, а дизайнери вже на повну закидають нас модними трендами, які стануть актуальними цієї осені та взимку.

Стиліст Ольга (@stilnodostupno) назвала головні з них. Модний блогер зазначає, що в сезоні осінь-зима 2022/2023 дизайнери одночасно зверталися як до театральності, так і до приземленості високої моди.

Модні тренди, які будуть актуальні восени-2022

Спущена талія

Довгі спідничні костюми

Сітка

Відтінки синього

Готичні сукні

Баски

Корсети

Раніше "Телеграф" показував, які тренди літа 2022 року вважаються неоднозначними.