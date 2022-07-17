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Як носити наймодніші штани цього літа: топові образи з карго (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Карго на писку моди
Карго на писку моди

Зі штанами карго можна скласти масу ультратрендових луків

Цього літа в моді багато фасонів штанів, але чи не найбільш ультрамодний — карго. Завдяки інтересу до стилю мілітарі ця модель набула свіжої хвилі актуальності. До того ж, у них дуже зручно. Головне, що потрібно знати: як стилізувати цей тренд, щоб виглядати доречно та модно.

Про те, з чим поєднувати і як носити модні цього сезону карго, пише стилістка Яна Платонова в Instagram. На її думку, штани карго — короткочасний тренд, які, ймовірно, наступного літа замінить щось інше, свіже. Разом з тим, такий фасон можна сміливо купувати, адже по суті карго – базовий предмет для вічного стилю мілітарі.

Як пише стилістка, карго найчастіше роблять із щільної тканини, але їх можна носити цілий рік. За словами Платонової, зараз дуже актуально поєднувати карго з каблуками та корсетами – це переносить нас у бурхливі нульові, які нині диктують тенденції.

Образи зі штанами карго
Карго носить, у тому числі, Джіджі Хадід
Образи зі штанами карго
Лаконічно та сміливо

Якщо хочете створити повсякденний комфортний лук, то з однотонними базовими футболками або майками карго також чудово міксуються. Крім того, чудово підійдуть до карго літні мастхеви – сорочки з натуральних тканин.

Образи зі штанами карго
Для верху підійдуть базові фасони
Образи зі штанами карго
Повсякденні комфортні образи
Образи зі штанами карго
З сорочкою — саме те

Що стосується складніших образів, то вітається додавання шарів і фактур, а також колірних акцентів. Верх може бути яскравішим і використовувати кілька кольорів або навіть принт.

Образи зі штанами карго
Стильні варіанти
Образи зі штанами карго
З яскравими акцентами
Образи зі штанами карго
Модні рішення
Образи зі штанами карго
У карго можна виглядати дуже елегантно

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще фасони штанів у моді влітку-2022. Стилісти радять звернути увагу на штани вільного і прямого крою або палаццо. Посадка актуальна як завищена, так і повернулися на подіум штани із заниженою талією.

Теги:
#Мода #Стиль #Штани