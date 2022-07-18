Стиліст назвала основну помилку, яку роблять усі модниці при виборі шортів

Шорти – обов’язкова річ для спекотного літа.

Шорти — це дуже потрібна річ у гардеробі кожної модниці, особливо літньому, адже вони набагато комфортніші, ніж спідниці. Цього сезону в тренді безліч моделей: від ультракоротких шортів до бермудів, головне знати, які краще вибирати, і які помилки не варто робити.

Стиліст Євгенія Хаєт у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла та показала добірку стильних шортів на літо. Вони підійдуть як для походу до офісу, на прогулянку, так і для спортивних образів. Також вона наголосила і на головній помилці, яку часто роблять багато дівчат — шорти не повинні бути в обтяжку.

"Шорти не повинні бути в обтяг і виглядати як велосипедки. У цьому основна помилка, яку часто бачу на дівчатах. Шорти в обтяг акцентують на всіх нюансах фігури і виглядають не сучасно. Краще вибрати модель Мом або бермуди" — додала Євгенія.

Які шорти носити влітку 2022:

Костюмні шорти

Базові повсякденні

Шорти з деніму

Бермуди

Льняні шорти

Спортивні шорти

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