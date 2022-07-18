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Стиліст назвала основну помилку, яку роблять усі модниці при виборі шортів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Стиліст назвала основну помилку, яку роблять усі модниці при виборі шортів Новина оновлена 18 липня 2022, 11:55

Шорти – обов’язкова річ для спекотного літа.

Шорти — це дуже потрібна річ у гардеробі кожної модниці, особливо літньому, адже вони набагато комфортніші, ніж спідниці. Цього сезону в тренді безліч моделей: від ультракоротких шортів до бермудів, головне знати, які краще вибирати, і які помилки не варто робити.

Стиліст Євгенія Хаєт у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла та показала добірку стильних шортів на літо. Вони підійдуть як для походу до офісу, на прогулянку, так і для спортивних образів. Також вона наголосила і на головній помилці, яку часто роблять багато дівчат — шорти не повинні бути в обтяжку.

"Шорти не повинні бути в обтяг і виглядати як велосипедки. У цьому основна помилка, яку часто бачу на дівчатах. Шорти в обтяг акцентують на всіх нюансах фігури і виглядають не сучасно. Краще вибрати модель Мом або бермуди" — додала Євгенія.

Які шорти носити влітку 2022:

  • Костюмні шорти
Какие шорты носить летом 2022
  • Базові повсякденні
Какие шорты носить летом 2022
  • Шорти з деніму
Какие шорты носить летом 2022
Какие шорты носить летом 2022
  • Бермуди
Какие шорты носить летом 2022
Какие шорты носить летом 2022
  • Льняні шорти
Какие шорты носить летом 2022
  • Спортивні шорти
Какие шорты носить летом 2022

Раніше "Телеграф" розповідав про гарячі тенденції літа-2022 щодо взуття. У моді безліч фасонів і моделей — від трендових дутих шльопанців до елегантних босоніжок з тонкими ремінцями.

А також ми писали, як вибрати тканину влітку, щоб у одязі було комфортно та не надто спекотно. За словами стиліста, є кілька важливих нюансів.

Теги:
#Мода #Шорти