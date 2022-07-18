Стиліст назвала основну помилку, яку роблять усі модниці при виборі шортів
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Шорти – обов’язкова річ для спекотного літа.
Шорти — це дуже потрібна річ у гардеробі кожної модниці, особливо літньому, адже вони набагато комфортніші, ніж спідниці. Цього сезону в тренді безліч моделей: від ультракоротких шортів до бермудів, головне знати, які краще вибирати, і які помилки не варто робити.
Стиліст Євгенія Хаєт у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла та показала добірку стильних шортів на літо. Вони підійдуть як для походу до офісу, на прогулянку, так і для спортивних образів. Також вона наголосила і на головній помилці, яку часто роблять багато дівчат — шорти не повинні бути в обтяжку.
"Шорти не повинні бути в обтяг і виглядати як велосипедки. У цьому основна помилка, яку часто бачу на дівчатах. Шорти в обтяг акцентують на всіх нюансах фігури і виглядають не сучасно. Краще вибрати модель Мом або бермуди" — додала Євгенія.
Які шорти носити влітку 2022:
- Костюмні шорти
- Базові повсякденні
- Шорти з деніму
- Бермуди
- Льняні шорти
- Спортивні шорти
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А також ми писали, як вибрати тканину влітку, щоб у одязі було комфортно та не надто спекотно. За словами стиліста, є кілька важливих нюансів.