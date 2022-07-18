Рибальські сандалії, мюлі й не тільки: яке взуття в моді влітку-2022 (фото)

Влітку можна хизуватися у взутті як на платформі, так і на підборах

Взуття – найважливіша частина будь-якого луку, яка може як завершити його і підкреслити стиль, так і зіпсувати і видати відсутність смаку. Вибір літнього взуття, як завжди, дуже різноманітний: від практичних сандалів до вишуканих босоніжок. Зорієнтуватися в актуальних моделях можна дуже просто, знаючи кілька трендів цього сезону.

Про те, яке взуття в тренді влітку 2022 року, пише стилістка під ніком watchingukraine в Instagram. За її словами, є щонайменше п’ять актуальних тенденцій, на які варто звернути увагу під час вибору взуття на літо.

Так, одна з найактуальніших позицій — рибальські сандалії. Вони можуть бути більш лаконічними і наголошувати на зручності. Деякі виконані з оригінальних матеріалів, тому стануть родзинкою образу.

Трендовий вибір

Яскраві відкриті мюлі – чудовий варіант для літніх луків. Особливо підійдуть під жіночні та ніжні вбрання. Коли, як не влітку, хизуватися у яскравому взутті!

Головний акцент образу

Якщо ж ви прихильник більш стриманого взуття, на якому немає зайвого декору та деталей, то вам варто придивитися до мінімалістичних босоніжок із ремінцем. Вони теж у моді цього сезону.

Елегантний варіант

На піку популярності цього року платформа. Взувати гламурні босоніжки з ефектним підйомом або більш універсальні моделі – справа смаку.

Писк сезону

Один із незвичайних трендів літа-2022 щодо взуття – гладіатори, подібні до взуття, яке колись носили давньоримські бійці. Завдяки зав’язкам такий варіант підкреслить витонченість щиколоток.

Оригінальний фасон

Раніше "Телеграф" писав, які шорти в моді цього літа. Є щонайменше шість трендових моделей, які варто приміряти кожній модниці.

А також ми розповіли, які фасони штанів у моді влітку-2022. Стилісти радять звернути увагу на вільний і прямий крій або палаццо.