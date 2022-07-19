Топ-5 ворогів стилю: антитренди, які зіпсують будь-який образ (фото)

Якщо хочете виглядати стильно, уникайте цих помилок у образах

Навіть продуманий образ з урахуванням усіх гарячих трендів літа-2022 може зіпсувати один момент, чи то річ-антитренд чи недоречна деталь. Ваш лук не буде виглядати застарілим і підкреслить наявність смаку, якщо знати найпоширеніші помилки при виборі одягу та аксесуарів і не допускати їх.

Як пише стилістка Яна Платонова в Instagram, є певні маркери, за якими можна розпізнати речі, далекі від стилю або які просто є відвертим несмаком. Є щонайменше 5 позицій – так званих ворогів стилю. Не купуйте речі-антитренди та шліфуйте свій гардероб.

Одне з модних табу — колготки і панчохи бежевого, або як ще багато хто говорить, тілесного кольору. Вони надто помітні, ще жахливіше, коли колготки блищать. Стилістка радить вибирати відтінки, максимально схожі з вашим кольором шкіри, і не щільніше за 20 den.

Колготки не повинні бути помітними

Резинки по низу виробу — проста деталь, яка зробить річ нестильною. Найчастіше цей недоречний прийом можна зустріти на блузах чи світшотах.

Зменшить градус стилю

Ще одна подібна помилка – фіксатори на сорочках та жакетах. За словами стилістки, ця деталь свідчить про неактуальність фасону.

Псує будь-який одяг

"Бути, а не здаватися, ось що ніколи не вийде з моди": йдеться у публікації. Так стилістка натякає на те, що не варто носити фейки, наприклад сумки-підробки, а краще вибирати сучасні моделі в доступних цінових категоріях.

Не женіться за підробками

Антитренд та й просто несмак – спортивні костюми зі щедрим декором. Таке вбрання спотворить навіть найкрасивішу фігуру.

Таке краще не купувати

Раніше "Телеграф" писав, які шорти в моді цього літа. Є щонайменше шість трендових моделей, які варто приміряти кожній модниці.