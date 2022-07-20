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З високими розрізами та мереживом: стиліст назвала головні тренди спідниць цього літа (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тренди спідниць на літо-2022
Тренди спідниць на літо-2022

Актуальні фасони спідниць, якими неодмінно захочеться урізноманітнити свій літній образ

Здається, про сукні було вже сказано досить багато, настав час перейти до не менш жіночного і не менш улюбленого предмета гардероба — спідниць.

Вибір зараз більш ніж величезний, актуальні різні довжини, різні фасони, кольори та принти, особливо актуальні жіночні деталі: рюші, волани, оборки, мереживо, бахрома, розрізи та вирізи. У будь-якому випадку кожна зможе знайти модель на свій смак, зазначає стиліст SAMAL SAN.

Модний блогер назвала 9 трендів спідниць, які можуть доповнити ваш гардероб цього літа.

Асиметричні спідниці з плісуванням

Асиметричні спідниці з плісуванням

Спідниці зі зборками

Спідниці зі зборками

Мініспідниці

Мініспідниці

Ажурна в’язка

Ажурна в’язка юбки

Спідниці з бахромою

Спідниці з бахромою

Високі розрізи

Високі розрізи юбки

Багатоярусні спідниці

Багатоярусні спідниці

Спідниці максі

Спідниці максі

Мереживо

Мереживо юбки

Раніше стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, які спідниці варто прибрати зі свого гардеробу вже зараз.

Теги:
#Мода #Спідниці #Тренди #Мода 2022