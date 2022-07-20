З високими розрізами та мереживом: стиліст назвала головні тренди спідниць цього літа (фото)

Актуальні фасони спідниць, якими неодмінно захочеться урізноманітнити свій літній образ

Здається, про сукні було вже сказано досить багато, настав час перейти до не менш жіночного і не менш улюбленого предмета гардероба — спідниць.

Вибір зараз більш ніж величезний, актуальні різні довжини, різні фасони, кольори та принти, особливо актуальні жіночні деталі: рюші, волани, оборки, мереживо, бахрома, розрізи та вирізи. У будь-якому випадку кожна зможе знайти модель на свій смак, зазначає стиліст SAMAL SAN.

Модний блогер назвала 9 трендів спідниць, які можуть доповнити ваш гардероб цього літа.

Асиметричні спідниці з плісуванням

Спідниці зі зборками

Мініспідниці

Ажурна в’язка

Спідниці з бахромою

Високі розрізи

Багатоярусні спідниці

Спідниці максі

Мереживо

Раніше стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, які спідниці варто прибрати зі свого гардеробу вже зараз.