З високими розрізами та мереживом: стиліст назвала головні тренди спідниць цього літа (фото)
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Актуальні фасони спідниць, якими неодмінно захочеться урізноманітнити свій літній образ
Здається, про сукні було вже сказано досить багато, настав час перейти до не менш жіночного і не менш улюбленого предмета гардероба — спідниць.
Вибір зараз більш ніж величезний, актуальні різні довжини, різні фасони, кольори та принти, особливо актуальні жіночні деталі: рюші, волани, оборки, мереживо, бахрома, розрізи та вирізи. У будь-якому випадку кожна зможе знайти модель на свій смак, зазначає стиліст SAMAL SAN.
Модний блогер назвала 9 трендів спідниць, які можуть доповнити ваш гардероб цього літа.
Асиметричні спідниці з плісуванням
Спідниці зі зборками
Мініспідниці
Ажурна в’язка
Спідниці з бахромою
Високі розрізи
Багатоярусні спідниці
Спідниці максі
Мереживо
Раніше стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, які спідниці варто прибрати зі свого гардеробу вже зараз.