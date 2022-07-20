Мастхеви-2022: додайте ці речі до свого гардероба, щоб виглядати стильно цього літа (фото)

Ці речі мають бути в гардеробі у кожної модниці

Літній сезон 2022 року приніс із собою низку стильних тенденцій і відродив деякі стилі минулих років.

Оскільки тренди з’являються і зникають, якісь з них можуть і затриматися в гардеробі та на подіумах. Стиліст Катерина розповіла про літні мастхеви, з яких можна скласти стильну міську капсулу.

З чого скласти літню міську капсулу у 2022-му

Бавовняна сорочка блакитного кольору. Середня щільність, досить вільна, але не гіпероверсайз, з довгим рукавом.

Структурований, середньої щільності та правильної посадки жакет.

Світлі (блакитні/молочні) прямі повної довжини або укорочені джинси підвищеної посадки.

Сукня-сорочка довжиною нижче коліна прямого або приталеного силуету.

Базові футболки, в міру вільні, досить щільні в білому/бежевому/чорному відтінку футболки з вільним рукавом, що закінчується не вище середини відстані між плечем і ліктем.

Спідниця у білизняному стилі довжиною нижче коліна.

Шкіряний ремінь середньої ширини з лаконічною пряжкою.

Взуття-слінгбек з гострим мисом та кеди.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі вже давно застаріли та чим замінити антитренди-2022.