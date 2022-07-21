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Антитренди 2022: застарілі образи, які в жодному разі не можна одягати (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Антитренди 2022: застарілі образи, які в жодному разі не можна одягати (фото)

Якщо хочете виглядати стильно, ці помилки варто уникати.

Навіть найстильніший і найпродуманіший образ з урахуванням усіх модних трендів цього літа можна дуже просто і легко зіпсувати, неправильно поєднавши всі деталі. Не варто забувати, що речі, які були трендами рік тому, не завжди залишаються актуальними у новому сезоні.

Щоб не виглядати застарілим і неактуальним, стиліст Марія Шеді у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася "шпаргалкою" за стилем, яка стане в нагоді кожній модниці. Щоб було зрозуміліше, вона показала одразу два варіанти — "правильний" та "неправильний", щоб на контрасті можна було помітити всі помилки.

Як зібрати трендовий образ на літо: основні рекомендації

  • Легка недбалість – вітається;
  • Слідкуйте за довжиною та фасоном шортів: середня або висока посадка, помірна довжина;
  • Не бійтеся багатослівності: топ + сорочка чи куртка;
  • Взуття має значення. Не всі тренди варто брати до уваги, але закриті босоніжки виглядають нестандартно та додають свій шарм у образ;
  • При виборі образу в офіс віддайте перевагу піджака, а не жакету;
  • Не душіть себе сорочкою: застібайте її не на всі ґудзики.

Стильні літні образи: як потрібно і як ні

Как собрать трендовый образ на лето
Как собрать трендовый образ на лето
Как собрать трендовый образ на лето
Как собрать трендовый образ на лето
Как собрать трендовый образ на лето
Как собрать трендовый образ на лето
Как собрать трендовый образ на лето
Как собрать трендовый образ на лето

Раніше "Телеграф" писав, які шорти в моді цього літа. Є щонайменше шість трендових моделей, які варто приміряти кожній модниці.

Теги:
#Мода #Стиль