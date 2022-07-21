Антитренди 2022: застарілі образи, які в жодному разі не можна одягати (фото)

Якщо хочете виглядати стильно, ці помилки варто уникати.

Навіть найстильніший і найпродуманіший образ з урахуванням усіх модних трендів цього літа можна дуже просто і легко зіпсувати, неправильно поєднавши всі деталі. Не варто забувати, що речі, які були трендами рік тому, не завжди залишаються актуальними у новому сезоні.

Щоб не виглядати застарілим і неактуальним, стиліст Марія Шеді у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася "шпаргалкою" за стилем, яка стане в нагоді кожній модниці. Щоб було зрозуміліше, вона показала одразу два варіанти — "правильний" та "неправильний", щоб на контрасті можна було помітити всі помилки.

Як зібрати трендовий образ на літо: основні рекомендації

Легка недбалість – вітається;

Слідкуйте за довжиною та фасоном шортів: середня або висока посадка, помірна довжина;

Не бійтеся багатослівності: топ + сорочка чи куртка;

Взуття має значення. Не всі тренди варто брати до уваги, але закриті босоніжки виглядають нестандартно та додають свій шарм у образ;

При виборі образу в офіс віддайте перевагу піджака, а не жакету;

Не душіть себе сорочкою: застібайте її не на всі ґудзики.

Стильні літні образи: як потрібно і як ні

Раніше "Телеграф" писав, які шорти в моді цього літа. Є щонайменше шість трендових моделей, які варто приміряти кожній модниці.