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Гіпероб’ємні та кольорові: стиліст розповіла про плащі, які будуть у тренді восени (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Модні жіночі плащі на осінь 2022 року Новина оновлена 21 липня 2022, 12:20
Модні жіночі плащі на осінь 2022 року

У моді також класичні варіанти та деконструктивізм

Світові дизайнери почали диктувати моду на осінь 2022 року. Вони на повну закидають нас трендами, які будуть актуальні в холодні пори року.

Стиліст Ольга (@stilnodostupno) розповіла, на що варто робити акцент при виборі осіннього плаща вже зараз.

Які плащі будуть у моді восени-2022

  • Сучасні класичні варіанти
класичні плащі
  • Деконструктивізм
модні плащі
  • Гіпероб’ємні плащі
Гіпероб’ємні плащі
  • Шкіряні та кольорові плащі
Шкіряні та кольорові плащі
  • Плащі з принтами
Плащі з принтами

Якщо говорити за принт, який показано на останній картинці, то варто зазначити, що такий плащ із малюнком голубиного посліду можна купити за 2-3 тисячі доларів. Цей "креатив" був представлений у новій колекції модного дому Balenciaga. Нагадаємо, що в травні Balenciaga випустив не менш оригінальні кросівки, які виглядають так, ніби їх хтось пожував і виплюнув.

Теги:
#Мода #Тренди #Плащі #Мода 2022