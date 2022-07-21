Гіпероб’ємні та кольорові: стиліст розповіла про плащі, які будуть у тренді восени (фото)

У моді також класичні варіанти та деконструктивізм

Світові дизайнери почали диктувати моду на осінь 2022 року. Вони на повну закидають нас трендами, які будуть актуальні в холодні пори року.

Стиліст Ольга (@stilnodostupno) розповіла, на що варто робити акцент при виборі осіннього плаща вже зараз.

Які плащі будуть у моді восени-2022

Сучасні класичні варіанти

Деконструктивізм

Гіпероб’ємні плащі

Шкіряні та кольорові плащі

Плащі з принтами

Якщо говорити за принт, який показано на останній картинці, то варто зазначити, що такий плащ із малюнком голубиного посліду можна купити за 2-3 тисячі доларів. Цей "креатив" був представлений у новій колекції модного дому Balenciaga. Нагадаємо, що в травні Balenciaga випустив не менш оригінальні кросівки, які виглядають так, ніби їх хтось пожував і виплюнув.