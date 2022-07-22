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Манікюр, який завжди виглядає багато: добірка стильних варіантів (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Манікюр, який завжди виглядає багато: добірка стильних варіантів (фото)

Ці дизайни актуальні у будь-якому сезоні.

Доглянуті жіночі руки завжди привертають до себе увагу, особливо якщо їх прикрашає акуратний і стильний манікюр. В основному влітку дівчата вибирають дизайн для своїх нігтиків якомога яскравіше та привабливіше, проте не всі дами можуть собі це дозволити: часто не можна через роботу та діловий дрес-код.

Як альтернативу ми пропонуємо вам ознайомитися з трендовими дизайнами манікюру, які завжди актуальні, і навіть вони завжди виглядають дорого і багато. Ці варіанти підходять як для робочих буднів, для вечірніх заходів, так і щодня.

"Дорогий" манікюр 2022: ідеї дизайну нігтів

Благородний червоний — один із найкласичніших і універсальних кольорів. Занадто кричущі і яскраві відтінки краще не використовувати, адже вони дешевшають образ, а ось темно-червоний відтінок завжди виглядає "дорого".

Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато

Шоколадний чи коричневий – бажано використовувати чисті, без зеленого та жовтого відливу відтінки для однотонного покриття чи ненав’язливого нейл-арту.

Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато

Манікюр без манікюру — що може бути красивішим, ніж акуратні доглянуті нігті, вкриті прозорим або нюдовим лаком.

Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато

М’який синій – елегантна альтернатива чорному лаку. Найкраще вибирати відтінки з сірим підтоном, а від ультрамарину і блакитного, що кричить, краще відмовитися.

Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато

Раніше "Телеграф" писав, які шорти в моді цього літа. Є щонайменше шість трендових моделей, які варто приміряти кожній модниці.

Теги:
#Мода #Манікюр