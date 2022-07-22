Манікюр, який завжди виглядає багато: добірка стильних варіантів (фото)

Ці дизайни актуальні у будь-якому сезоні.

Доглянуті жіночі руки завжди привертають до себе увагу, особливо якщо їх прикрашає акуратний і стильний манікюр. В основному влітку дівчата вибирають дизайн для своїх нігтиків якомога яскравіше та привабливіше, проте не всі дами можуть собі це дозволити: часто не можна через роботу та діловий дрес-код.

Як альтернативу ми пропонуємо вам ознайомитися з трендовими дизайнами манікюру, які завжди актуальні, і навіть вони завжди виглядають дорого і багато. Ці варіанти підходять як для робочих буднів, для вечірніх заходів, так і щодня.

"Дорогий" манікюр 2022: ідеї дизайну нігтів

Благородний червоний — один із найкласичніших і універсальних кольорів. Занадто кричущі і яскраві відтінки краще не використовувати, адже вони дешевшають образ, а ось темно-червоний відтінок завжди виглядає "дорого".

Шоколадний чи коричневий – бажано використовувати чисті, без зеленого та жовтого відливу відтінки для однотонного покриття чи ненав’язливого нейл-арту.

Манікюр без манікюру — що може бути красивішим, ніж акуратні доглянуті нігті, вкриті прозорим або нюдовим лаком.

М’який синій – елегантна альтернатива чорному лаку. Найкраще вибирати відтінки з сірим підтоном, а від ультрамарину і блакитного, що кричить, краще відмовитися.

Раніше "Телеграф" писав, які шорти в моді цього літа. Є щонайменше шість трендових моделей, які варто приміряти кожній модниці.