Не будьте пересічною: як оживити повсякденні літні образи за допомогою аксесуарів (фото)
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Влітку аксесуари стають просто необхідними для повсякденного образу
Дуже важливі для завершення будь-якого образу — аксесуари, зокрема стильні прикраси та головні убори. Але саме влітку вони стають просто необхідними. Чому?
Як зазначає стиліст Тетяна Бєлявіна, влітку особливо не пограєш із багатошаровістю, важко зробити контраст фактур. І ось тоді аксесуари починають відігравати роль ще одного шару.
"Наприклад, візьмемо найпростіший комплект із шортів і футболки. Якщо взяти не найактуальніші взуття та сумку, та навіть, просто лаконічні кросівки, а прикраси та інше не використовувати зовсім, то вийде дуже пересічний варіант для зміни речей у гігієнічних цілях", — розповіла стиліст.
Візьмемо сумку
Влітку можна використовувати яскраві сумки із текстилю, вони зараз дуже актуальні. Так можна додати в комплект і колір і навіть принт. А можна сумки із соломки, тоді вийде контраст фактур.
Візьмемо взуття
Звичайно, якщо використовувати балетки з круглим носом, то буде дуже звичайний вигляд. Якщо вибрати сучасні сандалі, то результат буде кращим.
Додамо браслети
Браслети — найпростіший спосіб ускладнити комплект влітку, оскільки не обов’язково вибирати варіанти з дорогоцінних металів, можна зі шкіри та намистин. Головне не вибирати тільки з намистин і а-ля природного каміння, тому що легко придбати застарілий варіант.
Додамо прикраси на шию
Тут можна підійти творчо. Взяти і набір ланцюжків з різними кулонами і додати хустку-стрічку. Можна просто сучасно використовувати хустки.
Додамо головний убір
Звичайно, солом’яний капелюх гарний варіант, але у вітряну погоду дуже складно з нею впоратися. Тому беремо ту ж хустку і зав’язуємо як бандану, або можна використовувати панаму.
Дивимося, як перетворився наш комплект для зміни речей у гігієнічних цілях, коли ми до нього додали шар з аксесуарів. Головне, що літні аксесуари не коштують дорого, а оживляють потужно.
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