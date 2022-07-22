Що точно не потрібно купувати цього літа: головні антитренди сезону (фото)

Пробіжімось головними антитрендами літнього сезону

Модні антитренди — це всі речі, які були дуже стильними протягом кількох останніх сезонів. Однак це не означає, що зараз ви не можете доносити їх, якщо вони вже у вашому гардеробі.

Модний блогер Ольга Міллер представила певний "оберіг" від майбутніх небажаних покупок, бо купувати речі, представлені нижче на фото, точно вже не треба.

Сумки у стилі Jacquemus

Всі пам’ятають цих "малюків", яких встигли вигуляти всі стрітстайлери світу. Вони були настільки популярні, що їхню імітацію випустили більшість брендів мас/медіа та преміум маркету. Чи можна доносити їх зараз? Цілком. Чи підвищать вони ваш градус стилю? Безумовно ні.

Відкладні комірці

Дуже акцентний елемент, який надзвичайно довго протримався у списку гарячих трендів. Причому ми встигли відносити як його романтичні варіації у стилі XVIII століття, так і подовжені, трикутної форми в стилі 70-х. Вердикт один: доношуємо, якщо є, і прощально махаємо їм рукою.

Дуже великі ланцюги

Тут є нюанс: ми розстаємось тільки із суперакцентними ланцюгами з великими ланками, які часом були "стрижнем", навколо якого вишиковувався весь образ. Їхні витонченіші тонкі "сестри" все ще в тренді і йти не планують, як і поєднання декількох таких в одному образі.

Шнурки поверх штанин

Тренд стосується лише стилізації, тому що для його втілення достатньо мати широкі джинси/штани та босоніжки зі шнурівкою.

Раніше "Телеграф" писав, як оживити літній образ за допомогою стильних аксесуарів та взуття. Також раніше стиліст розповіла, які плащі будуть модними восени 2022 року.