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Що точно не потрібно купувати цього літа: головні антитренди сезону (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Антитренди літа 2022 року Новина оновлена 22 липня 2022, 16:37
Антитренди літа 2022 року

Пробіжімось головними антитрендами літнього сезону

Модні антитренди — це всі речі, які були дуже стильними протягом кількох останніх сезонів. Однак це не означає, що зараз ви не можете доносити їх, якщо вони вже у вашому гардеробі.

Модний блогер Ольга Міллер представила певний "оберіг" від майбутніх небажаних покупок, бо купувати речі, представлені нижче на фото, точно вже не треба.

Сумки у стилі Jacquemus

Всі пам’ятають цих "малюків", яких встигли вигуляти всі стрітстайлери світу. Вони були настільки популярні, що їхню імітацію випустили більшість брендів мас/медіа та преміум маркету. Чи можна доносити їх зараз? Цілком. Чи підвищать вони ваш градус стилю? Безумовно ні.

Сумки у стилі Jacquemus

Відкладні комірці

Дуже акцентний елемент, який надзвичайно довго протримався у списку гарячих трендів. Причому ми встигли відносити як його романтичні варіації у стилі XVIII століття, так і подовжені, трикутної форми в стилі 70-х. Вердикт один: доношуємо, якщо є, і прощально махаємо їм рукою.

Відкладні комірці

Дуже великі ланцюги

Тут є нюанс: ми розстаємось тільки із суперакцентними ланцюгами з великими ланками, які часом були "стрижнем", навколо якого вишиковувався весь образ. Їхні витонченіші тонкі "сестри" все ще в тренді і йти не планують, як і поєднання декількох таких в одному образі.

Дуже великі ланцюги

Шнурки поверх штанин

Тренд стосується лише стилізації, тому що для його втілення достатньо мати широкі джинси/штани та босоніжки зі шнурівкою.

Шнурки поверх штанин

Раніше "Телеграф" писав, як оживити літній образ за допомогою стильних аксесуарів та взуття. Також раніше стиліст розповіла, які плащі будуть модними восени 2022 року.

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